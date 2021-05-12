الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فيديو يكشف تفاصيل إصابة أبناء الميرغنى فى واقعة تقديم الكفن

ابراهيم الميرغني
ابراهيم الميرغني

حصلت "الدستور" على مقطع فيديو جديد يكشف بداية واقعة تقديم الكفن بعين شمس، حيث يتضمن تفاصيل التعدي على إبراهيم الميرغني وعز الميرغني داخل مركب سياحي خاص بعاطف الريس وإسلام الريس، عن طريق مجموعة من الجاردات.

وكانت قد نشبت مشاجرة عنيفة بين الطرفين بمنطقة الجيزة منذ حوالى شهرين داخل باخرة سياحية، وتم تحرير محضر حينها، ومنذ عدة أيام قام شخص بالتدخل، وطلب من أفراد العائلة الأخرى القدوم لعين شمس للصلح مع العائلة الأولى، وعندما حضروا تفاجأوا بوجود صوان، وتم إجبارهم على تقديم الأكفان، والقبض على متهمين فى الواقعة، وإحالتهم للنيابة.

وظهر في الفيديو مجموعة من العاملين داخل الباخرة يتعدون بطريقة وحشية على أبناء الميرغني بالشوم والترابيزات والطفايات، مما أدى لإصابتهم إصابات بالغة، وذلك بسبب خلاف داخل الباخرة السياحية انتهت لإجبارهم على الخروج منذ حوالي شهر ونصف، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات الخاصة بشرق القاهرة.

وأثار فيديو متداول لتقديم الكفن غضب رواد"فيسبوك"، حيث ظهر في جلسة بمنزل عائلة الميرغني في عين شمس، وقام أفراد عائلة الريس بتقديم الكفن لإنهاء الأمر إلا أنه تم التعدي عليهم بالقول واللفظ من جانب عائلة الميرغني وفقا لما تم تداوله في الفيديو الخاص بجلسة تقديم الكفن.

 

ضبط 8 من عائلة الميرغني

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 8 أشخاص من المتورطين فى فيديو تقديم الكفن بمنطقة عين شمس، ويتم تكثيف الجهود لضبط باقى المتورطين فى الواقعة. 

كانت الأجهزة الأمنية، رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر قيام أشخاص بحمل أكفان بيضاء داخل صوان وتقديمها لآخرين داخل صوان، بينما يجلس أحد الأشخاص، ويسبهم بألفاظ خادشة ويدعى عدم قدرة أي شخص على إغاثتهم.


 

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