سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 12-5-2021

يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الدينار الكويتي في مواجهة الجنيه المصري بالأسواق المصرية 12-5-2021، وفقًا للتداولات الصباحية وتحديثات البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي.

سعر الدينار الكويتي في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 12-5-2021

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية المصرية عند مستوى 48.011 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

وحقق الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري سعر 48.011 جنيه للشراء، و52.21 للبيع داخل ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق بنهاية التداولات.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل العملة المحلية المصرية خلال تداولات اليوم، لدى شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي، إلى مستوى 51.87 جنيه للشراء، و52.24 للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف.

الدينار الكويتى في بنك الأهلي الكويتي

كما ارتفعت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي في بداية تعاملات اليوم، لتصل إلى مستوى 49.57 جنيه للشراء، و52.27 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

فيما جاء سعر الدينار الكويتي على مستوى الشراء مقابل الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند مستوى 49.71 جنيه للشراء، و54.74 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

وارتفعت مستويات الشراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الشركة المصرفية SAIB، عند 51.92 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الدينار هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار في الأسواق عام 1960 م خلفًا للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م والتي تم الإعلان عنها في 19 مايو 2014، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن، وتقديرًا ليونيو 2008 يساوي سعر صرف الدينار الكويتي 3.78 دولارا أمريكيا و2.4 يورو، وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير عام 1986 م.