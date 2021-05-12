أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12-5-2021

يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن سعر الدواجن اليوم الأربعاء 12-5-2021، وتتباين أسعار الدواجن يوميا بحسب السوق الداجنى المصرى، ونقدم لكم خلال التقرير التالى آخر تحديثات أسعار الفراخ والكتاكيت، وأمهات الفراخ البيضاء، والسمان، وكراتين البيض البلدى، والأحمر، والأبيض.

ويتعرف القارئ المصرى، من خلال التقرير، على كافة أسعار الدواجن، التى تعد من أهم مؤشرات البحث على جوجل، وأحد اهتمامات القارئ المصرى يوميا.

سعر الدواجن اليوم الأربعاء 12-5-2021 في السوق المصرى

آخر تطورات أسعار السمان اليوم

- كتكوت السمان الأسمر البري البالغ من العمر يوم واحد فقط، سجل سعر بين ٢.٢٥ إلى ٢.٥٠ جنيه.

- كتكوت السمان الأبيض الهجين، البالغ من العمر يوم واحد فقط، وصل سعره بين ٢.٧٥ إلى ٣ جنيهات.

- كتكوت السمان الهجين بياض، البالغ من العمر ١٤ يومًا، بلغ سعر بين ٥.٥٠ إلى ٦ جنيهات.

آخر تطورات أسعار الفراخ اليوم

- سجل سعر لحم الفراخ البيضاء الذي يزن كيلو، بين ٢٩ إلى ٣٠ جنيهًا.

- بلغ سعر لحم الفراخ الساسو الذي يزن كيلو، بين ٣١ إلى ٣٢ جنيهًا.

- وصل سعر لحم الفراخ البلدي الذي يزن كيلو، بين ٣٥ إلى ٣٦ جنيهًا.

- سجل سعر لحم الأمهات الأبيض الذي يزن كيلو، بين ١٥ إلى ١٦ جنيهًا.

آخر تطورات أسعار الكتاكيت اليوم

- الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط، سجل سعره بين ٣ إلى ٣.٢٥ جنيه.

- الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط، وصل سعره بين ١.٥٠ إلى ١.٧٥ جنيه.

- الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط، بلغ سعره بين ٣ إلى ٣.٢٥ جنيها.

قد يهمك.. موعد أول أيام عيد الفطر 2021

آخر تطورات سعر كراتين البيض اليوم

- بلغت كرتونة البيض الأحمر بين ٣٠ إلى ٣١ جنيها.

- سجلت كرتونة البيض الأبيض بين ٢٨ إلى ٢٩ جنيها.

- وصلت كرتونة البيض البلدي بين ٣١ إلى ٣٢ جنيها.