الأربعاء 12 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحذير أممى من «حرب شاملة» جراء التصعيد بين إسرائيل وحماس

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية

حذر مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من أن العنف المتصاعد بين إسرائيل وحركة حماس سيفضي إلى "حرب شاملة".

ودعا وينسلاند، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء الثلاثاء ـ كلا من الإسرائيليين والفلسطينيين إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري.

وأكد أنه يتعين على قادة جميع الأطراف تحمل المسؤولية من أجل وقف التصعيد.

ومن جانبه، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، عقد اجتماع طارئ، اليوم الأربعاء، لمتابعة آخر التطورات لما يجري في قطاع غزة ومدينة القدس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه استشهد تسعة مواطنين فلسطينيين؛ لترتفع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة لليوم الثاني، إلى 30 شهيداً بينهم 10 أطفال وسيدة، وأصيب 203 آخرون بينهم 41 طفلاً بجروح مختلفة.

واستهدفت غارات الاحتلال التي شنها الطيران الحربي شققًا سكنية ومنازل وأبراجا مأهولة، وممتلكات مدنية كمصانع وورش ومتاجر، أبرزها مصنعًا للثلج في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة سوي بالأرض بقصف بصاروخين من طائرة "إف16"، إضافة إلى قصف مواقع وأراض زراعية، وإلحاق أضرار بمراكز طبية ومدارس حكومية وآخر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أبرزها مدرسة الزيتون الإعدادية للبنات التابعة للوكالة في حي تل الهوا غرب مدينة غزة.

كما لحقت أضرار بخطوط كهرباء مركزية وبمحولات كهرباء، في عدد من المناطق التي تعرضت للقصف الصاروخي والمدفعي، وأدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء بأكملها في مدن ومخيمات القطاع.

وشيع المواطنون في غزة كوكبة جديدة من الشهداء الذين ارتقوا على مدار يومي العدوان (الإثنين والثلاثاء) إلى مثواهم، وسط صيحات الغضب والتنديد بجرائم الاحتلال، التي تستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزل

المبعوث الأممي للشرق الأوسط إسرائيل حماس

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