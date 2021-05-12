إغلاق 4 منشآت وتحصيل غرامات فورية خلال حملة ليلية وسط الإسكندرية

أغلق حي وسط الإسكندرية، خلال حملة ليلية، مساء اليوم الثلاثاء، 4 منشآت خالفت مواعيد الإغلاق الجديدة، كما تم تحصيل غرامات فورية وضبط حالات إشغال خلال الحملة.

جاء ذلك في إطار تفعيل قرارات رئيس الوزراء، و لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، الخاصة بغلق جميع المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من 9 مساء، اعتبارًا من 6 مايو ولمدة اسبوعين.

وقاد رجب النقيدي، رئيس حي وسط الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة بجميع مناطق الحي، لمتابعة الالتزام بمواعيد الإغلاق المقررة، ورفع الاشغالات والتعديات، وذلك بمشاركة سكرتير عام الحي.

وتم خلال الحملة المرور على المحلات والمنشآت بشوارع "محرم بك، الرصافة، المحكمة، الحديني، التل الكبير، جرين ، بوالينو، منشا، والرازي".

كما تم المرور بطريق الكورنيش، وسعد وصفية زغلول، وابن زنكي، والغرفة التجارية، والشهداء، والسلطان حسين، وطريق الحرية، ولاجتيه منشا، وراغب باشا.

وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد ٤ منشأت لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق المقررة، ومخالفة قرار رئبس مجلس الوزراء رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠٢١، وتحصيل مبلغ ١٢٦٠٠ جنيه غرامات فورية.

كما تم التنبيه والتأكيد على التزام المحلات بمواعيد الإغلاق المقررة في التاسعة مساءً، ورفع عدد ١٠ حالات إشغال متنوع، والتحفظ على٢٢ شيشة.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد شدد على جميع رؤساء الأحياء بتنفيذ مواعيد غلق المحال والمقاهي، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بكل حزم.

وأشار إلى ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية، ودهان الأرصفة والبلدورات، والاستماع إلى شكاوي المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة تحقيق الانضباط في الشارع، ومنع أي تعدي على حرم الطريق العام، وإظهار الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها كعاصمة مصر الثانية.

كما شدد محافظ الإسكندرية على ضرورة شن حملات إزالة مكبرة للباعة الجائلين، وكافة إشغالات الطرق المعيقة لحركة المرور والمارة، لتوسيع الشوارع التي تسببت فيها الإشغالات والباعة الجائلين في اختناقات مرورية بها، مكلفًا رؤساء الأحياء بتحديد الأسواق العشوائية والتعامل معها بكل حزم وقوة قبل عيد الفطر المبارك.

إغلاق منشآت بالإسكندرية

إغلاق منشآت بالإسكندرية

إغلاق منشآت بالإسكندرية