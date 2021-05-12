الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليوم.. الإمارات تستضيف اجتماعا لرؤساء البرلمانات العربية لبحث الأوضاع فى القدس والأقصى

الاقصي
الاقصي

 تستضيف دولة الإمارات، صباح الأربعاء، المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي لبحث الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى.


وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الاجتماع يُعقد افتراضيا ويتضمن كلمات ومداخلات من قبل رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات العربية وبيانا ختاميا.

 

كما قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، عقد اجتماع طارئ، اليوم الأربعاء، لمتابعة آخر التطورات لما يجري في قطاع غزة ومدينة القدس.


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه استشهد تسعة مواطنين فلسطينيين؛ لترتفع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة لليوم الثاني، إلى 30 شهيداً بينهم 10 أطفال وسيدة، وأصيب 203 آخرون بينهم 41 طفلاً بجروح مختلفة.


واستهدفت غارات الاحتلال التي شنها الطيران الحربي شققاً سكنية ومنازل وأبراجا مأهولة، وممتلكات مدنية كمصانع وورش ومتاجر، أبرزها مصنعاً للثلج في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة سوي بالأرض بقصف بصاروخين من طائرة "إف16"، إضافة إلى قصف مواقع وأراض زراعية، وإلحاق أضرار بمراكز طبية ومدارس حكومية وآخر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أبرزها مدرسة الزيتون الإعدادية للبنات التابعة للوكالة في حي تل الهوا غرب مدينة غزة.
 

كما لحقت أضرار بخطوط كهرباء مركزية وبمحولات كهرباء، في عدد من المناطق التي تعرضت للقصف الصاروخي والمدفعي، وأدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء بأكملها في مدن ومخيمات القطاع.
 

وشيع المواطنون في غزة كوكبة جديدة من الشهداء الذين ارتقوا على مدار يومي العدوان (الإثنين والثلاثاء) إلى مثواهم، وسط صيحات الغضب والتنديد بجرائم الاحتلال، التي تستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزل.

الإمارات القدس البرلمانات العربية

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