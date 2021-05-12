سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 12-5-2021

يواصل سعر الدرهم الإماراتي استقراره مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12-5-2021، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية و الخاصة العاملة بالسوق المحلي .

الدرهم الإماراتي على المستوى المحلي

محليًا ، تراوح سعر الدرهم الإماراتي اليوم بين 4.16 و 4.26 جنيه للشراء، و4.28 الى 4.29 جنيه للبيع في البنوك المصرية الحكومية و الخاصة.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12-5-2021

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدرهم فى مواجهة الجنيه المصري في بنك مصر إلى 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية

عرض بنك التنمية الصناعية سعر الدرهم مقابل الجنيه المصري 4.21 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم في بنك عودة

كما سجل سعر الدرهم مقابل الجنيه المصري في بنك عودة مستوي 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي

وجاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، في بنك فيصل الإسلامي عند مستوى 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك المشرق

وحقق سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في بنك المشرق إلى مبلغ 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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جدير بالذكر أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، و يتكون من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، و يرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد، و يعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي.