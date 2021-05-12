كتب تنمية بشرية مترجمة وأخرى للأطفال.. تعرف على جديد الدار العربية

صدر حديثا عن الدار العربية للعلوم "ناشرون"٬ العديد من الإصدارات التي تتنوع بين الرواية٬ وكتب التنمية البشرية٬ وكتب الأطفال، حيث صدرت النسخة العربية لكتاب "كيف تبقي متقد الذهن؟"٬ وهو كتاب تأليف مشترك بين كل من دكتور سانجاي جوبتا٬ وكريستين لوبرج٬ ومن ترجمة دكتور عائشة يكن.

وتشير المترجمة عائشة يكن، في مقدمة ترجمتها للكتاب، إلى أنه: طوال حياتنا، نبحث عن طرق للحفاظ على أذهاننا متوقّدة ومنتجة دون عناء. الآن، جرّاح الأعصاب والمراسل الطبيّ الرئيس لشبكة "سي إن إن" الدكتور سانجاي جوبتا، يقدّم لنا رؤىً من كبار العلماء في جميع أنحاء العالم، كي تساعدنا أبحاثهم المتطوّرة على تعزيز وظائف الدماغ وحمايتها، والحفاظ على صحّتنا المعرفيّة في أيّ عمر.

في هذا الكتاب العلمي الفريد يعالج دكتور جوبتا أمراض الدماغ، وخاصّة مرض الزهايمر، ويجيب على جميع أسئلتك حول العلامات والأعراض، ويوضّح كيفيّة الوقاية منها والبقاء بصحّة جيّدة في أثناء رعاية شريك يعاني من الاختلال المعرفيّ. كما أنّه يوفّر لك برنامجاً شخصيّاً مدّته اثني عشر أسبوعاً، يتميّز باستراتيجيّات عمليّة لتعزيز دماغك كلّ يوم.

وعن نفس الدار صدر كتاب للأطفال بعنوان "كنز البسلة"٬ من تأليف نوردان داملا٬ وترجمة سارة السَّراج، أين نجد كنزُ البسملة؟ أنجده في الغابة أم في بتلة الزهرة أم أسفل الشجرة؟ توجه كل من عثمان، وفرقان، وسيلين في رحلة إلى تلة جيجيك التي تغطيها الغابات المورقة، وقرروا عدم الابتعاد خوف الضياع، ولكن ما خشوا منه حدث، وعندما تاهوا في الغابة بدأت المغامرة والتي كان الجانب الأكثر إثارة فيها عثورهم على كنز البسملة، الكنز الذي أدركوا بعد معرفتهم به، أنّه يتيح لهم الحصول على أي شيء. تتحدث قصة "كنزُ البسملة" عن قوة الإيمان، وقيمة المعرفة، والسعادة التي نحصل عليها عندما نساعد بعضنا بعضاً، وأن لكل ما تُقدّم قيمة كبيرة.

كما صدرت النسخة العربية لرواية "أرض العميان"٬ من تأليف دلال آريا٬ وترجمة سهيل السراج. وتتناول رواية "أرض العميان"٬ مغامرة تبدأ في مدينة البندقية وصولاً الى قصر بيرا، وتقود الشقيقين الى أحد أكبر الأسرار ذات الجذور التاريخية العميقة! وهي أول كتاب في السلسلة الرائعة "يوميات بيرا" للكاتبة دلال آريا، والتي تعيد بناء التاريخ عبر قصص غامضة.

وفي التنمية البشرية أيضا صدر كتاب "أنت تكفين" من تأليف صبا يحيي٬ والتي تشير في مقدمة الكتاب إلي :

يرتكز كتاب "أنت تكفين" على قواعد التطوير الذاتي وتنمية الشخصية والخبرة العملية في هذا الحقل المعرفي الشديد الأهمية؛ فيما خص الأزمات التي يُمكن أن تمرّ فيها الأسرة العربية لكي تجيد المرأة فن التعامل معها وتستعيد مكانتها، إنها لعبة توازن يقترحها الكتاب ما بين السطور هدفها أن تجد المرأة ذاتها من دون أنّ تخسر شريكها في الحياة.

ونجد في الكتاب الإجابة على تساؤلات أساسية في الحياة الزوجية وتوضيح للاختلافات الفكرية والعاطفية والنفسية تساعد على تحقيق التوازن بين الروح والعقل والجسد، واقتراحات لأساليب وخطوات عملية وتمرينات تشارك الكاتبة فيها المرأة في إيجاد حلول ترسم فيها ملامح حياة تستحق أن تعاش.

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