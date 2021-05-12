حركة طالبان تسيطر على منطقة قريبة من كابول

سيطر مسلحو حركة طالبان على منطقة رئيسية خارج العاصمة الأفغانية كابول في إقليم وردك، ما أجبر القوات الحكومية على الانسحاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان، وفقًا لوكالة أنباء خامة برس الأفغانية، مساء الثلاثاء، إن القوات الحكومية قامت بانسحاب تكتيكي من مركز المنطقة، التي تعتبر بوابة للعاصمة كابول، بعد اشتباكات عنيفة مع طالبان وإلحاقها خسائر فادحة بمقاتلي الحركة.

من جانبها، قالت طالبان إنها استولت على مجمع المنطقة، ومقر شرطة المنطقة، وإدارة استخبارات المنطقة ، وقاعدة للجيش.

ونقلت "خامة برس" عن المتحدث باسم طالبان قوله: "إنه بالإضافة إلى إلحاق خسائر فادحة في صفوف القوات الحكومية، تم أسر العديد من أفراد قوات الأمن الأخرى، واستولت طالبان على جميع معداتهم".

من جانبه، قال الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الأحد الماضي، إن التصعيد العسكري من جانب حركة طالبان، في الوقت الحالي، يخرب فرص السلام.

فيما أكدت وسائل إعلام محلية، وجود اشتباكات عنيفة بين قوات أفغانية وطالبان في غزني وبغلان.

وكان قد اتهم الرئيس الأفغاني، حركة طالبان بالوقوف وراء الهجوم في تفجير وقع أمام مدرسة غربي العاصمة كابل.

وقال "غني"، إن الحركة أظهرت مرة أخرى أنها لا تريد حل الأزمة الحالية بشكل سلمي وأساسي، وإنها تضيع فرص السلام في أفغانستان.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في أفغانستان على "تويتر": "الهجوم المروع في منطقة داشت بارجي في كابل عمل إرهابي حقير".

وأضافت: "استهداف الطلاب في مدرسة للبنات في المقام الأول يجعل هذا العمل هجومًا على مستقبل أفغانستان".

وتشهد البلاد توترًا كبيرًا في ظل تعثر مفاوضات السلام بين الحكومة وحركة طالبان، وبدء الانسحاب الأمريكي من أراضي البلاد.