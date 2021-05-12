إصابة 15 فلسطينيا فى مواجهات مع الاحتلال بالقدس

أصيب 15 مواطنا فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن من بين المصابين 6 أصيبوا بالرصاص المطاطي، فيما أصيب مواطن نتيجة الاعتداء بالضرب المبرح، حيث نقلوا جميعا إلى مستشفيات المدينة، وبينت أن من بين المصابين أيضا ضابط إسعاف أصيب بالرصاص المطاطي في قدمه خلال المواجهات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، قرية زبوبا بجنين، وسط إطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، واندلعت على إثرها مواجهات.

وأفادت مصادر محلية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى لاندلاع مواجهات وإصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق.

ومن جانبه، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، عقد اجتماع طارئ يوم صباح الأربعاء، لمتابعة آخر التطورات لما يجري في قطاع غزة ومدينة القدس.

واستهدفت غارات الاحتلال التي شنها الطيران الحربي شققاً سكنية ومنازل وأبراجا مأهولة، وممتلكات مدنية كمصانع وورش ومتاجر، أبرزها مصنعاً للثلج في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة سوي بالأرض بقصف بصاروخين من طائرة "إف16"، إضافة إلى قصف مواقع وأراض زراعية، وإلحاق أضرار بمراكز طبية ومدارس حكومية وآخر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أبرزها مدرسة الزيتون الإعدادية للبنات التابعة للوكالة في حي تل الهوا غرب مدينة غزة.

كما لحقت أضرار بخطوط كهرباء مركزية وبمحولات كهرباء، في عدد من المناطق التي تعرضت للقصف الصاروخي والمدفعي، وأدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء بأكملها في مدن ومخيمات القطاع.

وشيع المواطنون في غزة كوكبة جديدة من الشهداء الذين ارتقوا على مدار يومي العدوان (الإثنين والثلاثاء) إلى مثواهم، وسط صيحات الغضب والتنديد بجرائم الاحتلال، التي تستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزل.