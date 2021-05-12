الأربعاء 12 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكريم العشرة الأوائل فى مسابقة القرآن الكريم بقرية الجديدة فى الوادى الجديد

تكريم العشرة الأوائل
تكريم العشرة الأوائل

كرمت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، حفظة القرآن الكريم بقرية الجديدة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، تبرعًا من رجل أعمال من أهالي القرية، تحفيزًا وتشجيعًا لحفظ كتاب الله.

حضر التكريم الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة، والدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والمهندس سيد أحمد إسماعيل رئيس الوحدة المحلية لقرية الجديدة، وحسين كيلاني مدير العلاقات العامة بمركز الداخلة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأهالي، وسط إجراءات حترازية ووقائية من فيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة حنان مجدي، نائبة محافظ الوادي الجديد، أنها في غاية السعادة، أن تكرم حفظة كتاب الله، مهنئة أهالي قرية الجديدة بعيد الفطر المبارك، مناشدة الجميع الحفاظ على النفس وعلى كبار السن من التجمعات والخروج المتكرر خاصة أثناء عيد الفطر المبارك. 

وقد أعلنت إدارة الاوقاف بالجديدة قيام مسابقة لحفظة القرآن الكريم لأهالي القرية فقط، بدعم وتبرع من رجل أعمال بالقرية تحفيزًا وتشجيعًا لحفظة كتاب الله، والحث على المنافسة بين الأطفال والشباب في حفظ القرآن الكريم، وكان من أهم شروط المسابقة أنها تقتصر على شباب وأطفال قرية الجديدة فقط، وألا يزيد سن المتسابق عن 17 عامًا، ويتم اختيار العشر الأوائل وتسليمهم جوائز مالية قيمة تصل إلى 50 ألف جنية للفائز الأول، و30 ألف جنية للمركز الثاني، و20 ألف جنية للمركز الثالث.

وتقام الأمسية طبقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وعدم التجمعات، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين المواطنين، حيث يتم توزيع الجوائز على المتسابقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بمركز شباب الجديدة بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد نيابة عن اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم. 

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد كرم أمس حفظة القرآن الكريم بمركز الخارجة خلال "المجلس التنفيذي" بالمحافظة، حيث استهل المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة صباح  الإثنين، بتكريم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم، التي نظمتها المحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك، لحفظة القرآن الكريم كاملًا من الناشئين تحت سن ١٢ عامًا.

وهنأ المحافظ خلال التكريم جميع الفائزين، مؤكدًاَ على حرص المحافظة على تشجيع ودعم حفظة القرآن الكريم من كافة الأعمار وخاصة النشئ، وسلم الجوائز المالية للفائزين من مركزي الخارجة وباريس، البالغ عددهم 6 فائرين، تمهيدًاَ لتكريم باقي الفائزين من المراكز الأخرى.

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كرمت نائب محافظ الوادى الجديد حفظة القرآن الكريم تبرعا رجل أعمال وتشجيعا حفظ كتاب الله

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