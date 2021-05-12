«صحة الغربية» تخصص 11 مركزا جديدا لتلقى لقاح «كورونا»

أعلن وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبدالناصر حميدة، عن تخصيص 11 مراكز جديدة لتلقي لقاح فيروس كورونا ليصبح إجمالي مراكز التطعيم باللقاح 20 مركزا.



وأوضح حميدة، في بيان مساء الثلاثاء، أن زيادة عدد المراكز يأتي في إطار الحرص على راحة مواطني المحافظة، وبناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالتوسع في مراكز تلقي اللقاح بالمحافظات الأعلى في نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح.



ووجه الدكتور عبدالناصر حميدة، إدارة الرعاية الأساسية والطب الوقائي للقيام بجولات ميدانية للتأكد من جاهزية الأماكن التي تم اختيارها لاستقبال المواطنين الراغبين بتطعيم كورونا وحث مديري المستشفيات والإدارات على الحرص على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومطابقة الأماكن لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.



كما أكد أن المراكز الجديدة أضيفت بالفعل على موقع الحجز حيث يمكن للمواطنين الحجز وتلقي اللقاح في مراكزهم دون الحاجة للسفر ودعا الجميع للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح.



«صحة الغربية» توجه بالتأكد من سلامة شبكات الأكسجين بالمستشفيات

وفي نفس السياق، وجة الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتكثيف المرور على المستشفيات لمراجعة وتقييم موقف شبكات الغازات الطبية ومخازن الأكسجين بالمستشفيات.

وقام الدكتور محمد وجدي، مدير الرقابة الداخليه بالمديرية بتشكيل لجنة من إدارة السلامة والصحة المهنيه وإدارة صيانة الأجهزة والمعدات للمرور على مستشفى بسيون وحميات بسيون، لمتابعة تانكات الأكسجين والتأكد من عدم وجود ثلج على المبخرات، والتأكد من سلامة شبكات الأكسجين والوصلات، كما قام فريق الاشراف بالمرور على مخازن الأسطوانات، والتأكد من اتباع سياسات السلامة والصحة المهنية، ومراجعة محابس الغازات بكل دور لتلافي وجود أي تسريب، وتم التنبيه على ضبط معدل استهلاك الأكسجين ومراقبة استهلاك الأكسجين للفرد عن طريق التحكم في الفلوميتر بواسطة فريق مدرب من الممرضات بأسرة الأقسام الداخلية والرعايات.