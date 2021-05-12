السودان يدعو لوقف التصعيد الإسرائيلى تجاه الشعب الفلسطينى

حذرت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق، من خطورة تهديد الأمن والسلم الدوليين، بسبب مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وطالبت الصادق - في كلمتها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم عبر الفيديو كونفرنس - المجتمع الدولي بدعوة إسرائيل للكف عن هذه الممارسات، داعية إلى خطة عربية موحدة؛ لإقرار الحق الفلسطيني ووقف التصعيد الإسرائيلي، تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته وفقًا لحل الدولتين.

وأعربت الوزيرة عن استنكار السودان ورفضه للإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات والجرائم تعتبر استفزازًا صارخًا للمشاعر، وتنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء العدوان مساء الإثنين الماضي إلى 30 شهيدا، بينهم 10 أطفال وسيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 204 جرحى بعضهم في حالة خطيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين غرب مدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح خطيرة، وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 30 شهيدا.

واستهدفت غارات الاحتلال التي شنها الطيران الحربي شققًا سكنية ومنازل وأبراجا مأهولة، وممتلكات مدنية كمصانع وورش ومتاجر، أبرزها مصنعًا للثلج في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة سوي بالأرض بقصف بصاروخين من طائرة "إف16"، إضافة إلى قصف مواقع وأراض زراعية، وإلحاق أضرار بمراكز طبية ومدارس حكومية وآخر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أبرزها مدرسة الزيتون الإعدادية للبنات التابعة للوكالة في حي تل الهوا غرب مدينة غزة.

