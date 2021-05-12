الأربعاء 12 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان يدعو لوقف التصعيد الإسرائيلى تجاه الشعب الفلسطينى

مريم الصادق
مريم الصادق

حذرت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق، من خطورة تهديد الأمن والسلم الدوليين، بسبب مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وطالبت الصادق - في كلمتها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم عبر الفيديو كونفرنس - المجتمع الدولي بدعوة إسرائيل للكف عن هذه الممارسات، داعية إلى خطة عربية موحدة؛ لإقرار الحق الفلسطيني ووقف التصعيد الإسرائيلي، تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته وفقًا لحل الدولتين.

وأعربت الوزيرة عن استنكار السودان ورفضه للإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات والجرائم تعتبر استفزازًا صارخًا للمشاعر، وتنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء العدوان مساء الإثنين الماضي إلى 30 شهيدا، بينهم 10 أطفال وسيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 204 جرحى بعضهم في حالة خطيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين غرب مدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح خطيرة، وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 30 شهيدا.

واستهدفت غارات الاحتلال التي شنها الطيران الحربي شققًا سكنية ومنازل وأبراجا مأهولة، وممتلكات مدنية كمصانع وورش ومتاجر، أبرزها مصنعًا للثلج في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة سوي بالأرض بقصف بصاروخين من طائرة "إف16"، إضافة إلى قصف مواقع وأراض زراعية، وإلحاق أضرار بمراكز طبية ومدارس حكومية وآخر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أبرزها مدرسة الزيتون الإعدادية للبنات التابعة للوكالة في حي تل الهوا غرب مدينة غزة.
 

الخارجية السودانية الإسرائيلي التصعيد الإسرائيلي

الأكثر قراءة

الصحة: 1180 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة

تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

فيديو يكشف تفاصيل إصابة أبناء الميرغنى فى واقعة تقديم الكفن

كيف أحبطت «تذكرتى» مخططًا إرهابيًا لاستهداف أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

«لقد طفح الكيل».. محمد صلاح يدعم فلسطين ويدعو زعماء العالم للتدخل

«الداخلية» تعلن تفاصيل القبض على صاحب «شاومينج 2021»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تدمر برجا سكنيا وسط غزة

إسرائيل تعلن حال الطوارئ بمدينة اللد بعد «أعمال شغب»

الخارجية تدين الممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الفلسطينيين والمسجد الأقصى