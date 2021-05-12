ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 30 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء العدوان مساء الإثنين الماضي إلى 30 شهيدا، بينهم 10 أطفال وسيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 204 جرحى بعضهم في حالة خطيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين غرب مدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح خطيرة، وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 30 شهيدا.

ومن جانبه، ندد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الثلاثاء، بالقصف الجوي الإسرئيلي على قطاع غزة، والذي أسقط 21 شهيدًا فلسطينيًا، بينهم 9 أطفال، واصفًا هذه الهجمات بالعشوائية وغير المسئولة، والتي تحركها نزعات انتقام وحسابات سياسية داخلية، واستعراض بائس للقوة على حساب دماء الأطفال.

وحمل «أبوالغيط» في بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة، إسرائيل مسئولية هذا التصعيد الخطير.

وأكد أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وتسامح الحكومة مع المتطرفين اليهود المعادين للفلسطينيين والعرب، هو ما أدى إلى اشتعال الموقف على هذا النحو الخطير.

وطالب المجتمع الدولي بالعمل فورًا على وقف هذا العدوان الإسرائيلي، في القدس وغزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد «أبوالغيط» على أن الاستفزازات الإسرائيلية ما زالت تتواصل في القدس، في تحدٍّ لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن ما يجري في باحات الأقصى من عنف، يمس المسلمين جميعًا وهم على أعتاب عيد الفطر المبارك.