لبنان يسجل 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 533 ألفا و685 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.



وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 20 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 7527 حالة، في حين يرقد 403 أشخاص في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 118 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.



وذكرت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 16889 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

كما أعلنت السلطات اللبنانية تقليص إجراءات الإغلاق وحظر التجول المعتمدة خلال فترة الأعياد لكبح تفشي كورونا بحيث يقتصر منع التجول بالشوارع والإغلاق العام الشامل للبلاد على أول وثاني أيام عيد الفطر فقط، لتحسن الواقع الوبائي وانخفاض الإصابات بالفيروس بشكل ملحوظ.



وأوضحت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التابعة لرئاسة الحكومة اللبنانية- في بيان لها اليوم الثلاثاء- أن منع الخروج والتجول في الشوارع سيبدأ اعتبارًا من الساعة الخامسة من فجر أول أيام عيد الفطر ولمدة يومين فقط.



وأشارت إلى أن التجول سيكون قاصرًا على الأشخاص الذين تم استثناؤهم بموجب طبيعة العمل (الجيش والأجهزة الأمنية والعاملين في القطاعات الطبية والصحية والصحافة والإعلام)، وكذلك الأشخاص الذين يتحصلون على إذن مسبق بالتنقل من المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الأمر وذلك لأغراض التبضع وشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية والتزود بالوقود.



وأكدت أنه سيتم التشديد على وجوب ارتداء الكمامة بصورة إلزامية وتحرير محاضر بحق المخالفين، ومنع إقامة الاحتفالات والتجمعات بجميع أنواعها، مع السماح بإقامة الصلوات في دور العبادة شريطة الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة 30% من قدرتها الاستيعابية.



وسُمح بموجب القرار للمطاحن والأفران والأفراد والمستشفيات والصيدليات والمختبرات الطبية ومحال بيع المواد الغذائية الكبيرة (سوبر ماركت) والمتوسطة والصغيرة ومحال بيع المخبوزات ومحطات المحروقات وجميع المصانع، بالعمل طيلة اليوم دون توقف.



كما تم تمديد توقيت عمل المطاعم في الأماكن المكشوفة فقط حتى الساعة الـ12.30 ليلا ابتداء من السبت المقبل بدلا من الموعد المعمول به حاليا عند الـ9 مساء، مع التشديد على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية لمنع تفشي الوباء.