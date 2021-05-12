الأربعاء 12 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حزب الكتائب اللبنانية يدعو لتشكيل حكومة انتقالية تُعد لانتخابات نيابية تحت إشراف دولى

لبنان
لبنان

دعا حزب الكتائب اللبنانية إلى تشكيل حكومة انتقالية توقف الانهيار الذي يشهده لبنان وتباشر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج مساعدات، وإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة تحت إشراف دولي بأسرع وقت ممكن.


واعتبر حزب الكتائب اللبنانية – في ختام اجتماع مكتبه السياسي المنعقد برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل – أن الحاجة إلى تغيير السلطة في لبنان أصبحت حتمية استنادا إلى خريطة طريق واضحة في مواجهة تحالف الفساد وميليشيا السلاح غير الشرعي متمثلة في حزب الله.
 

وأشار الحزب إلى أنه وبعد انبثاق البرلمان الجديد، يجب عقد مؤتمر يطلق عليه اسم (بيروت 1) لمعالجة القضايا الأساسية بصورة جذرية، ابتداء من "السلاح غير الشرعي" وصولا إلى النظر في تطوير نظام الحكم في لبنان بعدما "أثبت عجزه عن إدارة شئون اللبنانيين وتعدديتهم بما يحترم حقهم في الحياة الكريمة".


وأكد أن سياسة الدعم القائمة تتسم بالفشل وكبدت لبنان 14 مليار دولار، حيث تبددت الأموال إهدار وتهريبا واحتكارا على حساب الشعب اللبناني الذي أصبح في موقع المواجهة مع الجوع والعوز.
ولفت حزب الكتائب اللبنانية إلى أن المناقشات الدائرة حاليا في سبيل اعتماد البطاقة التموينية بديلا عن سياسة الدعم، لا تعدو كونها "سجالات عقيمة".. وأن البطاقة ستُضرب بالفساد لحساب "الزبائنية والمحسوبيات" ولا تجد من يمولها حتى الآن، وستذهب إلى قسم من اللبنانيين دون أن تكفيهم شر العوز وستساهم في إفقار الطبقة الوسطى.
 

وقال: "إن ما نحصده اليوم، هو نتيجة ما زرعته أيدي أركان التسوية السياسية التي أجريت قبل عدة سنوات، من استسلام لمشيئة حزب الله وتواطوء مع أرباب الفساد، وأن التفجع على مصير البلد لا يبرؤهم والأجدى بهم أن يكفروا عن فعلتهم بالاستقالة من المؤسسات التي حولوها إلى عقيمة، وعلى رأسها مجلس النواب".

حزب الكتائب اللبنانية الكتائب اللبنانية تشكيل حكومة انتقالية لبنان النقد الدولي

الأكثر قراءة

«لقد طفح الكيل».. محمد صلاح يدعم فلسطين ويدعو زعماء العالم للتدخل

تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس السيسى باستهداف طائرة الرئاسة

«الداخلية» تعلن تفاصيل القبض على صاحب «شاومينج 2021»

«بلاش كلام فاضى».. كواليس «خناقة» العامرى ومسئولى الزمالك فى مباراة القمة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 6 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة الخليل

بعثة فلسطين بالأمم المتحدة تحذر من تداعيات انتهاكات الاحتلال فى القدس

«عطار» كلمة السر.. كيف قصفت «حماس» تل أبيب واستهدفت مطار بن جوريون؟ (فيديو)