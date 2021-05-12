حزب الكتائب اللبنانية يدعو لتشكيل حكومة انتقالية تُعد لانتخابات نيابية تحت إشراف دولى

دعا حزب الكتائب اللبنانية إلى تشكيل حكومة انتقالية توقف الانهيار الذي يشهده لبنان وتباشر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج مساعدات، وإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة تحت إشراف دولي بأسرع وقت ممكن.



واعتبر حزب الكتائب اللبنانية – في ختام اجتماع مكتبه السياسي المنعقد برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل – أن الحاجة إلى تغيير السلطة في لبنان أصبحت حتمية استنادا إلى خريطة طريق واضحة في مواجهة تحالف الفساد وميليشيا السلاح غير الشرعي متمثلة في حزب الله.



وأشار الحزب إلى أنه وبعد انبثاق البرلمان الجديد، يجب عقد مؤتمر يطلق عليه اسم (بيروت 1) لمعالجة القضايا الأساسية بصورة جذرية، ابتداء من "السلاح غير الشرعي" وصولا إلى النظر في تطوير نظام الحكم في لبنان بعدما "أثبت عجزه عن إدارة شئون اللبنانيين وتعدديتهم بما يحترم حقهم في الحياة الكريمة".



وأكد أن سياسة الدعم القائمة تتسم بالفشل وكبدت لبنان 14 مليار دولار، حيث تبددت الأموال إهدار وتهريبا واحتكارا على حساب الشعب اللبناني الذي أصبح في موقع المواجهة مع الجوع والعوز.

ولفت حزب الكتائب اللبنانية إلى أن المناقشات الدائرة حاليا في سبيل اعتماد البطاقة التموينية بديلا عن سياسة الدعم، لا تعدو كونها "سجالات عقيمة".. وأن البطاقة ستُضرب بالفساد لحساب "الزبائنية والمحسوبيات" ولا تجد من يمولها حتى الآن، وستذهب إلى قسم من اللبنانيين دون أن تكفيهم شر العوز وستساهم في إفقار الطبقة الوسطى.



وقال: "إن ما نحصده اليوم، هو نتيجة ما زرعته أيدي أركان التسوية السياسية التي أجريت قبل عدة سنوات، من استسلام لمشيئة حزب الله وتواطوء مع أرباب الفساد، وأن التفجع على مصير البلد لا يبرؤهم والأجدى بهم أن يكفروا عن فعلتهم بالاستقالة من المؤسسات التي حولوها إلى عقيمة، وعلى رأسها مجلس النواب".