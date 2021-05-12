سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 12-5-2021 فى البنوك المصرية

نستعرض لكم تقرير عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء ١٢-٥-٢٠٢١، واستقرت حالة العملة السعودية مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، ويتضمن التقرير أسعار الريال في البنوك التالية، "البنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي cib، ، وبنك عودة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي".

وتقوم البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، بتغذية ماكينات السحب الألي "atm" الموجودة في جميع أنحاء المناطق والمحافظات على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، وبتلك المناسبة تغلق جميع البنوك كل فروعها في محافظات مصر، طوال أيام عيد الفطر المبارك.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء ١٢-٥-٢٠٢١ في البنوك المصرية

- في البنك الأهلي المصري "الحكومي"، سجلت العملة السعودية، اليوم الأربعاء ١٢-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٤.١٥٨ جنيه مصري، وبلغت سعرها عند البيع ٤.١٨٨٩ جنيه مصري.

- في بنك مصر "الحكومي"، وصلت العملة السعودية، اليوم الأربعاء ١٢-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٤.١٥٨ جنيه مصري، وسجلت سعرها عند البيع ٤.١٨٨٩ جنيه مصري.

- في البنك المركزى المصرى وصل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء ١٢-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٤.١٦٤٤ جنيه مصرى، وسجلت سعرها عند البيع ٤.١٩٨٥ جنيه مصري.

- في البنك التجاري الدولي cib، سجلت العملة السعودية، اليوم الأربعاء ١٢-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٤.١٥٨ جنيه مصري، وسجلت سعرها عند البيع ٤.١٨٩١ جنيه مصري.

- في بنك عودة، بلغت العملة السعودية، اليوم الأربعاء ١٢-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٤.١٣٠٥ جنيه مصري، وسجلت سعرها عند البيع ٤.١٩٥٢ جنيه مصري.

- في بنك الإسكندرية، وصلت العملة السعودية، اليوم الأربعاء ١٢-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٤.١٠٤ جنيه مصري، وبلغت سعرها عند البيع ٤.١٩٢ جنيه مصري.

- في بنك أبوظبى، سجلت العملة السعودية، اليوم الأربعاء ١٢-٥-٢٠٢١، وصلت عند الشراء ٤.٠٩١٦ جنيه مصري، وسجلت عند البيع ٤.٢٨٢٨ جنيه مصري.

قدمنا لكم كافة المعلومات عن سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء ١٢-٥-٢٠٢١، داخل البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، طبقا لأخر التحديثات لسعر الصرف اليومى.