أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لمصر حكومة وشعباً.

‎وأضاف السفير بسام راضي، في بيان له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب للعاهل الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً للشقيقة الكويت حكومة وشعباً كل سلام وأمن واستقرار.