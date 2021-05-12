إنشاد دينى أونلاين ومديح وابتهالات فى حب النبى.. فعاليات «بثقافة» البحر الأحمر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث أعدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "فضل ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان" حاضرها جمال محمد خير، والتي أوضح فيها أن رسول الله (ص) كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره، كما ذكر أنه كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، ومن فضل العشر الأواخر من رمضان أنه يوجد بها ليلة القدر وهي التي تأتي في ليلة وترية، وقد وصفها القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر.

وقدم بيت ثقافة الحمراوين عرض إنشاد دينى أونلاين مديح وابتهالات فى حب النبى (ص) للمنشد محمود خلف الله، وفى قصر ثقافة الغردقة أقيم عزف فني على آلة السمسمية للفنان شاذلي أحمد حلبي عضو فرقة الغردقة للفنون الشعبية، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية في المعلومات العامة لرواد قصر ثقافة الغردقة.

وبثت مكتبة الخالدين بسفاجا محاضرة بعنوان "الشعر بحور الحكمة" تحدث محمد سعيد عن نظم الحكمة في الشعر العربي في عصوره المختلفة، كما أقيمت ورشة فنية لرسم طبيعة صامتة مع الفنان عمر فاروق نجار لعمل لوحة لفازة فخار باستخدام القلم الرصاص على الورق الكانسون، مع مراعاة قواعد الظل والنور.

بينما نظم بيت ثقافة القصير أمسية شعرية بحضور مجموعة من الشعراء ألقى فيها محمود سيد قصيدة بعنوان "عند أطراف المدينة"، وألقت الموهبة هند عادل قصيدة بعنوان التأشيرة، وهاجر مصطفى قصيدة "التضحية بالأم"، وسما رجب قصيدة بعنوان "الصعايدة" تلا ذلك العزف على العود للفنان خالد مهلل وعزف مقطوعة "على بلد المحبوب"، وعقد بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة أونلاين بعنوان المرأة نصف المجتمع "ألقاها محمود عاطف مصطفى.

فعاليات بثقافة البحر الأحمر

فعاليات بثقافة البحر الأحمر