معهد الرعاية والتربية يفتتح الدورة التدريبية الثانية للكهنة عبر «زوم»

افتتح نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ووكيل معهد الرعاية والتربية، الدورة التدريبية الثانية للآباء الكهنة عبر تطبيق" زوم"، بعنوان "الأبوة والتلمذة"، والمقرر انعقادها حتى ٢٢ من يونيو المقبل.

وكانت المحاضرة الافتتاحية لنيافته بعنوان "كيف نتلمذ مخدومينا؟" تلتها محاضرة القس بولس حليم عن: "ملامح الأبوة".

ومن المقرر أن يشارك في المحاضرات عدد من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة المتخصصين في مجالات الخدمة الرعوية، وتختتم الدورة بمحاضرة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وكان قد بدأ معهد الرعاية والتربية، في 15 أكتوبر الماضي قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2020 - 2021، وذلك بمقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفروعه بالإيبارشيات.

ويقبل المعهد خريجي الجامعات فقط من الآباء الكهنة والخدام والخادمات، حيث يحصلون من خلاله على درجة الدبلومة، في أحد التخصصات التالية: الرعاية الكنسية، الكتاب المقدس، الحياة الكنسية، الإرشاد الروحي، الإرشاد النفسي، الإرشاد الأسري، الموارد البشرية، رعاية الطفولة، رعاية المسنين، كما يتيح لخريجيه فرصة الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.

وللمعهد 38 فرعًا داخل مصر (للدراسة بنظام الانتساب)، و18 فرعًا خارج مصر للدراسة بنظام "online" إلى جانب الفرع الرئيسي الذي يعمل بنظام الانتظام.

ونظام الدراسة بالمعهد عن طريق الانتظام فى القاهرة فقط، ولا تقل نسبة حضور المحاضرات عن 75% وفى حالة عدم استيفاء نسبة الحضور لا يؤدى الدارس الامتحان.

ومدة الدراسة بالمعهد سنتان، على أن تكون السنة الأولى سنة تأسيسية عامة يتم فيها دراسة مواد أساسية لتكوين فكرة شاملة عن علوم الرعاية الكنسية، ومداخل أقسام الدراسة بالسنة الثانية.

أما أقسام السنة الثانية، فهي قسم الرعاية الكنسية، والإرشاد الأسرى، والإرشاد الروحى، وقسم الحياة الكنسية، وقسم الكتاب المقدس، قسم الإرشاد النفسى، قسم الموارد البشرية، قسم رعاية الطفولة، قسم رعاية كبار السن.