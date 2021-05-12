«الأوقاف»: التزام تام لرواد المساجد فى آخر صلاة تراويح

أعلنت وزارة الأوقاف أن رواد المساجد أظهروا وعيًا كاملا في آخر صلاة للتراويح، من خلال التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن هناك استجابة تامة من قبل المصلين في تنفيذ تعليمات مواجهة فيروس كورونا، الخاصة باصطحاب المصلى الشخصي، وارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، حرصا على أن تظل بيوت الله مفتوحة، تؤدى فيها الصلوات.

وشددت وزارة الأوقاف على ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل المساجد وخارجها.

واختتمت مساء الثلاثاء، صلاة التراويح بجميع مساجد الجمهورية مع حلول آخر ليلة من شهر رمضان المبارك.

وأعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن غدا الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الخميس هو أول أيام عيد الفطر.

وأعلنت وزارة الأوقاف ضوابط صلاة العيد كما يلى:

1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.

2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

4. اصطحاب المصلى الشخصي.

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

8 . لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق.

9. لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة.

10 . لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

11 . عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن أداء صلاة العيد فى المنزل فى ظل الظروف الراهنة جائزة شرعا، قائلًا: "يجوز أداء صلاة العيد فى المنزل فى ظل الظروف الراهنة ولك كامل الأجر والثواب، مادامت نيتك إيثار عدم التزاحم وتحقيق التباعد حفاظا على الصحة فى ظل الظروف الراهنة".