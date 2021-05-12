«حلاوتهم» تنجب 5 أشقاء تؤام.. تفاصيل الحلقة 29 من مسلسل «موسى»

كشفت الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل موسي، والذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، عن انجاب حلاوتهم الشخصية التي تقدمها الفنانة سمية الخشاب "أربعة أولاد تؤام" من موسي الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رمضان وذلك، حيث اغضب ذلك المعلم وهبة شقيقها الشخصية التي يقدمها الفنان سيد رجب، وهو ما دفعه لأن يحرق سوق باب اللوق بالكامل.

وكشفت الحلقة أيضًا عن قيام نوفل بقتل والدته عن طريق الخطأ، وهو ما جعله يدخل السجن بعد بلاغ من شويكار هانم شقيقة شهاب باشا؛ بينما دخل موسى معه الشحن من أجل قتله، وهو ما حدث بالفعل، فيما ظل موسى يبحث عن شقيقته "شفيقة" الشخصية التي تقدمها الفنانة هبة مجدي، فيما لم يعثر عليها نهائيًا.

وضمن الحلقة أيضًا، كشفت عن حريق كبير أدى إلى سقوط "حلاوتهم" من البلكونة خوفًا من النيران بعد أن أنقذت أولادها الرضع عن طريق حتفهم للمنزل الذي أمامها بمساندة خادمتها؛ فيما حاول "موسى" أكفاء النيران لتنتهي الحلقة التاسعة والعشرين عند هذا المشهد.

ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية، من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي، ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ومسلسل «نجيب زاهي زركش» ليحي الفخراني، وهو للكاتب عبد الرحيم كمال، ومن إخراج شادي الفخراني، ومسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، ومسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة الفنان مصطفى شعبان، وعمرو سعد، وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى، وعدد آخر من الأعمال الفنية.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدي.