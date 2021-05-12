جميعهم من أسرة واحدة.. مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالمنوفية

استقبل مستشفى بركة السبع المركزي 4 أشخاص من أسرة واحدة ما بين وفاة وإصابة، سقطوا إثر حادث مروع بين سيارة نقل ثقيل وتروسيكل، توفي على إثره سائق التروسيكل ونجل شقيقه وإصابة ابن المتوفي الأول وابن شقيقه، وتم نقل الطفلين إلى مستشفى بركة السبع العام لتقديم الرعاية الطبية لهما ومحاولة إسعافهما.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز بركة السبع، يفيد بوقوع حادث بالقرب من أول طريق شنتنتا - بركة السبع بين سيارة نقل ثقيل وتروسيكل، نتج عنه حالتي وفاة وإصابة اثنين آخرين وتم نقلهما عن طريق الإسعاف إلى مستشفى بركة السبع العام.

بالانتقال والفحص تبين وجود حالتي وفاة وهما "ش،ع،ا" سائق التروسيكل وابن شقيقه "ي،م،ا"، وإصابة طفلين آخرين وهما "ع،ش،ع" طفل 4 سنوات نجل المتوفي الأول، "م، م،ع" نجل شقيق المتوفي الأول، وهرب سائق سيارة النقل الثقيل من مكان الحادث.

وعلى الفور انتقل مركز ومدينة بركة السبع لرفع آثار الحادث من على الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلى صعيد آخر تمكن المقدم مصطفى حسانين، رئيس مباحث مركز أشمون بالمنوفية، من القبض على "سبرتو" المتهم بقتل سائق "توك توك" أول أمس، أمام مسجد قرية بوهة شطانوف أثناء الصلاة، والذي اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات سابقة بينهما.

وكشفت تحريات المباحث، عن وقوع مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، أقدم على إثرها "سبرتو" على ذبح الضحية بسلاح أبيض "مطوة".

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز أشمون، يُفيد باستقبال بلاغ من الأهالي بالعثور على شاب يُدعى "ك. ر" يعمل سائق توكتوك أمام المسجد الكبير بقرية بوهة شطانوف، بعد أدائهم لصلاة التراويح في حالة خطرة، وتم نقله لمستشفى العربي لمحاولة إسعافه التي فشلت ولقي مصرعه في الحال.