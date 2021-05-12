ننشر مواعيد صلاة عيد الفطر 2021 بمدن ومحافظات الجمهورية

أعلنت دار الإفتاء المصرية، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 2021، وهي المواعيد التي ينتظرها المصريين لصلاة عيد الفطر 2021 بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.

واستطلعت دار الإفتاءِ المصريةُ هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وإثنين وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعِ والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وإثنين وأربعين هجريًّا، الموافق الحادي عشر من شهر مايو لعام ألفين و واحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

مواعيد صلاة عيد الفطر 2021

وقد تحقق لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وإثنين وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاءِ المصرية أن غدًا الأربعاء الموافق الثاني عشر من شهر مايو لعام ألفي وواحد وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وإثنين وأربعين هجريا، وأن يوم الخميس الموافق الثالث عشر من شهر مايو هو أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وإثنين وأربعين هجريًّا.

مواعيد صلاة عيد الفطر 2021

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت الدار بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

وجاءت مواعيد صلاة عيد الفطر 2021 كما يلي:

مواعيد صلاة عيد الفطر

مواعيد صلاة عيد الفطر

مواعيد صلاة عيد الفطر

مواعيد صلاة عيد الفطر

مواعيد صلاة عيد الفطر