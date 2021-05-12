توزيع 8 آلاف كرتونة وأكياس مواد غذائية خلال رمضان في بني سويف

أعلنت إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببنى سويف، اليوم الثلاثاء، أن المديرية قامت خلال شهر رمضان بتوزيع أكثر من 8000 كرتونة وأكياس مواد غذائية بالتعاون مع والجمعيات الشريكة، بالإضافة إلى توفير احتياجات مؤسسات الراعية الاجتماعية بالمحافظة ووجبات لبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى.

وأوضحت أبو زيد في تصريحات صحفية، أن المديرية نجحت مبادرة فطارك وسحورك عندنا والتي استهدفت إفطار وسحور 1000 شخص يوميا خلال شهر رمضان على مراكز المحافظة المختلفة والتي استهدفت الفئات الأولى بالرعاية.

وأشارت "أبو زيد" إلى أن مبادرة "مطبخ التضامن" تستهدف الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، والأيتام والأرامل والمطلقات، والبائعات وأزواجهن، ومعيلات الأسر، موضحة أن المبادرة تعد عملا جماعيا يهدف إلى رفع العناء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان الكريم.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بنى سويف من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفاعليات الخدمية والخيرية بالمحافظة.

وفى سياق منفصل أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الحيوية، تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل من خلال منظومة عمل لإدارة مثل تلك الملفات، حيث تعتمد على ضمان تحقيق الاستعداد الدائم في مختلف القطاعات وليس بشكل موسمي أو استثنائي، من خلال توفير البدائل والحلول والاستعداد للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة في مختلف الملفات.

وشدد محافظ بني سويف على استمرار متابعة تنفيذ غلق الحدائق والمتنزهات العامة على مستوى المراكز والمدن، ومنع إقامة أية تجمعات أو فعاليات أو احتفالات جماهيرية خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة الميدانية الموسعة وتطبيق القانون على المخالفين لقرارات الحكومة، وذلك في إطار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الخطة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وفي إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.