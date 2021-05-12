الأربعاء 12 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه بني سويف» تطالب بسرعة بدء العمل في مبادرة حياة كريمة

اجتماع رئيس مجلس
اجتماع رئيس مجلس الإدارة

عقد اللواء أحمد صحصاح، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، الثلاثاء، اجتماعًا مع القائمين علي تنفيذ مشروعات حياه كريمة، لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الشركة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري.

وأكد صحصاح، خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقع العمل وسرعة الانتهاء من إجراءات الترسية وبدء الأعمال حسب الخطة الزمنية الموضوعة.

أعلن أنه جاري تسليم مواقع العمل فى 4  قري بمركز ناصر، استعدادًا لبدء تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بالمناطق المحرومة ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

أضاف العضو المنتدب لشركة مياه شرب بنى سويف أنه سيتم مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقري بني عدي، وطحا بوش دنديل، الحرجة بمركز ناصر بإجمالي أطوال شبكات 47 كم تقريبا بتكلفة 15 مليون جنيها، مشدداً علي سرعة الإنتهاء من الأعمال حسب الخطة الزمنية الموضوعة، مشدداً على سرعة الإنتهاء من الأعمال حسب الخطة الزمنية الموضوعة.

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