الأربعاء 12 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعرف على أفضل أماكن فسحة العيد في الغردقة

الغردقة
الغردقة

تعد مدينة الغردقة أحد أهم المقاصد السياحية للمصريين والأجانب والتي يقصدها الجميع في الأعياد والمناسبات كوجهة ترفيهية وسياحية تتميز عن غيرها من المقاصد.

"الدستور" ترصد أفضل الأماكن التي يقصدها الزائرين في العيد وأسعارها، وتبدأ بالممشي السياحي أحد أشهر أماكن الفسحة والمتنزهات العامة، وتبعد عن وسط المدينة 10 دقائق بالسيارة ومفتوحة للعامة دون رسوم دخول، حيث يتميز الممشي السياحي بتواجد عدد كبير من الألعاب للأطفال وتجار الأنتيكات ولعب الأطفال. 

يأتي بعد الممشي السياحي ممشى شيري ثاني أشهر المناطق السياحية والشعبية التي تشهد تجمعات وإقبالاً كبيرًا من المواطنين، ويتم الدخول له مجانًا ويتميز بوجود متاجر ومحال ومقاعد مجهزة وسط المدينة وتحديدًا بشارع شيراتون.  

يأتي الإكواريوم وهو متحف الأحياء المائية كأحد المزارات وأشهرها في الأعياد والمناسبات للمصريين والسياح ويقع بطريق القري جنوب الغردقة، وتتراوح سعر تذكرة الدخول ما بين 250 جنيهًا للبالغين ونصف التذكرة للأطفال تحت 16 عامًا.  

أما الرحلات البحرية، فتلاقي رواجًا واسعًا في الأعياء وأشهر المقاصد التي يقصدها المعيدين خلال الرحلات البحرية هى جزيرة الجفتون،حيث يتم جمع الركاب علي متن لشن كبير يستقله ما بين 20 الي 30 فرد ويتجهون الي جزيرة الجفتون ويتراوح سعر الفرد في الرحلة اليالجزيرة ما بين 350 جنيهًا الي 500 جنيه شاملة وجبة غداء ومشروبات ورحلة غوص وسباحة. 

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