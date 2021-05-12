نائب محافظ سوهاج يتابع شكاوى الريف المصري مع أعضاء الغرفة المركزية

عقد أحمد القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا مع أعضاء الغرفة المركزية؛ لمتابعة شكاوى ومقترحات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة "، بحضور ممثل البرنامج الرئاسي لمؤسسة "حياة كريمة"، والدكتور الطاهر موهوب، مدير إدارة خدمة المواطنين، وأعضاء وحدة "حياة كريمة"، ومنسق مبادرة "صوتك مسموع" بديوان عام المحافظة.

وأكد نائب المحافظ أن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام المحافظة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والمتابعة المستمرة من الغرفة المركزية بالمحافظة لاستقبال الشكاوى والمقترحات حول المشروع، والتي تأتي كثمرة جهود التعاون بين الجهات المختصة وكمبادرة رائدة لمحافظة سوهاج؛ لإشعار المواطن بمدى اهتمام القيادة السياسية والدولة بتحقيق التنمية المستدامة، ووضع كافة مقترحاته واحتياجاته في محل الاعتبار.



أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج عن استمرار صرف مساعدات التضامن الاجتماعي لأسر المتوفين والمصابين بحادث قطاري طهطا الذي وقع 26 مارس الماضي، وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن صرف مساعدات الإغاثة لأسر المتوفين والمصابين في الحادث، وذلك بخلاف ما يتم صرفه من جهات ومؤسسات أخرى.

وأوضح محمد عبد السلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن مساعدات وزارة التضامن تتضمن صرف 50 ألف جنيه كمساعدة لأسرة كل حالة وفاة، وصرف 50 ألف جنيه كمساعدة لكل حالة عجز كلي بنسبة 100%، وكذلك صرف 50 ألف جنيه كمساعدة لكل مصاب بنسبة 50% إلى 100%، إضافة إلى صرف مبلغ 40 ألف جنيه كمساعدة لكل مصاب بنسبة عجز أقل من 50%، على أن يتم الصرف وفقا لقرار القومسيون الطبي .

أضاف وكيل الوزارة أن المساعدات تضمنت أيضا صرف مبلغ 20 ألف جنيه كمساعدة لكل حالة اصابة استمرت بالمستشفى أكثر من 72 ساعة، وصرف مبلغ 10 آلاف جنيه كمساعدة لكل حالة اصابة استمرت بالمستشفى 72 فأقل، مناشدا أسر المصابين والمتوفين التوجه إلى الإدارات الاجتماعية التابعين لها لاستيفاء الأوراق المطلوبة للصرف طبقا للتعليمات.