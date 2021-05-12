بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 7 جراء تصادم سيارة برصيف في بني سويف

لقى سائق مصرعه وأصيب 7 أشخاص آخرين، مساء الثلاثاء، جراء تصادم سيارة سيزوكى بالرصيف بالطريق الصحراوى الشرقي ببنى سويف وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى قسم الاستقبال بذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة سيزوكى بالرصيف بالطريق الصحراوى الشرقي بدائرة المحافظة، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

على الفور، تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف لمكان الواقعة لنقل الجثة والمصابين بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب، مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تبين أن الجثة لسائق يدعى ناجح عبد النبي محمد، 33 سنة، مقيم بمركز سمالوط بالمنيا وتم إيداعه بمستشفى بنى سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون هم: يوسف فتحى شحاته 29 سنة مصابا بجروح وسجحات بالجسم، ومحمد خلف عبد الوهاب 40 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيمن وسجحات وكدمات بالجسم، ومحمود عبد الرشيد عبد الحميد 33 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقرى،وبشير محمد أبو نفوس 58 سنة، مصاباً بكدمات متفرقه بالجسم، وزكى خلف رضوان 62 سنة مصاباً بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ونبيل على عبد الرحيم 53 سنة مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقرى، ومحمد محمد اسماعيل 53 سنة مصاباً بسجحات بالجسم.

تم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء الاسعافات الأولية للمصابين تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام مستشفيات جامعة بنى سويف وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.