مصادر: إشغالات فنادق شرم الشيخ تصل لـ 80% خلال عيد الفطر

كشف رامي رزق الله، الرئيس التنفيذي لأحد المنتجعات السياحية المعروفة بشرم الشيخ، أن نسب الإشغالات بفنادق المدينة تتراوح ما بين 50 إلى 80%؜ خلال إجازة عيد الفطر المبارك، من النسبة الأساسية التي حددتها الدولة وهي 50%؜ كنسبة لتشغيل الفنادق ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية.

وأشار "رزق الله"، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن أسعار الفنادق بالنسبة للأجانب هي نفس أسعار العام الماضي، كذلك للمصريين، وليس لها علاقة بالمبادرة التي أطلقتها وزارتي السياحة والطيران لتشجيع السياحة الداخلية.

وأضاف رزق الله أن الأوكران يمثلون النسبة الأكبر للسياح الأجانب، مشيرًا إلى أن الجنسيات الموجودة في شرم الشيخ متنوعة، منها الروس والبولنديون وأرمينيا والبيلاروس، بالإضافة لبعض السياح القادمين من كازخستان والمصريين.

يذكر أن غرفة المنشآت السياحية قالت إنه سيتم السماح بتنظيم حفلات الزفاف في الأماكن المفتوحة بنسب التشغيل المقررة بـ50% وبحد أقصى 300 فرد، وذلك وفقا لتعليمات مجلس الوزراء، على أن ينتهي الفرح في التاسعة مساءً وبحد أقصى.

وأشارت الغرفة إلى ضرورة التأكيد على المنشآت الفندقية أيضا بحظر تقديم الشيشة، واستمرار إغلاق الديسكو والملاهي الليلية، وحظر إقامة جميع الاحتفالات أو الفاعليات الفنية والثقافية التي تتطلب تواجد أعداد كبيرة من المواطنين.

كذلك وافقت وزارة الصحة والسكان على إجراء مسحات كورونا للمسافرين القادمين من الخارج بمطارات كل من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا والأقصر مقابل سداد 30 دولار، وذلك لتشجيع السياحة القادمة من الخارج.

وأدرجت وزارة الصحة والسكان مطار الأقصر ضمن المطارات المسموح للمسافرين القادمين من الخارج والذين لا يحملون شهادات اختبار فحص PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي بإجراء اختيار فيها لدى الوصول.

وأعلنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان، عن اتخاذ عدة إجراءات احترازية استعدادا لعودة السياحة الروسية لمحافظة جنوب سيناء بعد قرار السلطات الروسية عن استئناف حركة الطيران والسياحة إلى كافة المطارات المصرية.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في تصريحات سابقة، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ الحجر الصحي فى كل من مطار شرم الدولي وميناء شرم البحري وميناء نويبع البحري ومنفذ طابا البري، كما تم توفير القوى البشرية المدربة للتعامل بهذه المنافذ، وتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا.