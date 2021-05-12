الحلقة 29 من الاختيار 2.. إحباط تفجير افتتاح كأس الأمم الأفريقية

نرصد خلال التقرير التالي تفاصيل الحلقة 29 من مسلسل الاختيار 2 وأهمها إحباط تفجير افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019، والقبض على الخلية الإرهابية التي كانت تستهدف افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019، وشهدت الحلقة 29 من مسلسل الاختيار 2 بطولات جهاز المخابرات العامة بالتعاون مع الأمن الوطني، ونرصد تفاصيل الحلقة 29 من مسلسل الاختيار 2.

الحلقة 29 من الاختيار 2

شهدت أحداث الحلقة 29 من الاختيار 2 وجود معلومات عن خلية تفجير افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019 باستاد القاهرة الدلي، وتم رصد كل تفاصيل الخلية الإرهابية بالتعاون بين جهازي المخابرات العامة والأمن الوطني، وتم القبض على العنصر الأول بالشقة مقر الخلية.

تولى كريم عبد العزيز وأحمد مكي وعلي الطيب المهمة بافتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019 وبالفعل تم الوصول إلى ستاد القاهرة الدولي ورصد العنصر الأول الذي يمتلك ريموت التفجير والقبض على العنصر الذي يملك درونز التفجير بالخارج والقبض عليهم وإحباط تفجير افتتاح كأس الأمم الأفريقية في عملية ناجحة للغاية دون أن يشعر أحمد من الجمهور حفاظا على فرحة افتتاح كاس الأمم الافريقية.

وشهدت الحلقة للمرة الأولى تواجد مجموعة من النجوم كضيوف للشرف وهم النجم أحمد عز والنجم محمد رجب والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في أدوار رجال المخابرات العامة المصرية الذين اشتركوا في التنسيق مع جهاز الأمن الوطني حول الواقعة، كما تواجد والنجم أحمد حلمي في دور أب فقط ابنته في تفجير من تفجيرات الجماعة الإرهابية وقدم مشهدا مميزا للغاية به الكثير من المشاعر.

أبطال وصناع مسلسل الاختيار 2

يشارك في بطولة مسلسل الاختيار 2 أحمد أهم الأعمال الدرامية هذا العام حيث حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه رمضان الحالي بين السلسلة الهائلة من الأعمال المعروضة ويعد من المسلسلات الضخمة هذا العام وامتدادًا لنجاح الجزء الأول من الاختيار الذي قدم العام الماضي ولعب فيه البطولة أمير كرارة ويشارك في بطولة المسلسل الرمضاني عدد كبير من النجوم كـ كريم عبد العزيز، أحمد مكي، والفنان إياد نصار، والفنانة إنجي المقدم، وأحمد حلاوة وأسماء أبو اليزيد، وبشرى، ورياض الخولي، وهادي الجيار، وعدد كبير من الشباب الذين يتواجدون للمرة الأولى في الدراما المصرية.