الحلقة الأخيرة.. «الطاووس» يقتص للعنف ضد المرأة

حصد مسلسل "الطاووس" على مدار 30 حلقة، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وردود فعل إيجابية تلقاها صناع وفريق عمل المسلسل الذي يعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني، وأشاد الجمهور والنقاد والفنانين على حد السواء بالعمل، الذي طرح العنف ضد المرأة والاغتصاب والتحرش الذي تتعرض له.

وحرص صناع العمل، بقيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، على تقديم العديد من الرسائل الصارمة للعنف ضد المرأة، والمطالبة بالقصاص ضد أي شخص تسول له نفسه ممارسة العنف والتحرش والاغتصاب ضد المرأة، رافعين شعار المرأة خط حمر، خاصة أن العمل لم يقتصر على قضية بعينها ولكنة تعرض للعديد من القضايا التي تمس الفتيات وما يتعرضن لهن من أي شكل من أشكال التحرش.

وشهدت أحداث الحلقة الأخيرة العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، والتي كانت بدايتها، بمرافعة المحامي كمال الإسطول "جمال سليمان"، في ساحة المحكمة، ضد المحامي ضياء شاهين"أحمد فؤاد سليم"، والمطالبة بالقصاص لأمينة "سهر الصايغ"، ضد كل من زين "عابد عناني" وحماد"مهند حسني"، بعدما اعتدوا على أمنية واغتصبوها، وبعدما انتهى كمال الإسطول من مرافعته، صدر الحكم ضد زين و حماد بالإعدام، وتم تنفيذ حكم الإعدام ليكونوا عبرة لأي شخص يفعل مثل هذه الجرائم المشينة.

وكانت مفاجأة أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "الطاووس"، وهو ظهور آمينة "سهر الصايغ"، وإنها لازالت على قيد الحياة، ولم تتوفى، بينما كانت حيلة زكية من كمال الإسطول، للحفاظ عليها خوفًا من محاولة قتلها مرة أخري من قبل ضياء شاهين و زين ضياء شاهين.

يشار إلى أن مسلسل " الطاووس"، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ،هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، ، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.