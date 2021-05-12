إزالة 417 حالة تعد على «نيل دمياط» ضمن الموجة السابعة عشر

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استمرار جهود الأجهزة المعنية بالمحافظة، لإزالة التعديات على نهر النيل ضمن الموجة السابعة عشر، منوهة الى أنه تم إزالة ١٤حالة تابعة لولاية الرى بنطاق مركز دمياط بمساحة ٤٢٠ متر مربع ، وذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم تحت إشراف اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

أشارت منال إلى أن إجمالى عدد الحالات المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية، بلغت حتى الآن، ٤١٩ بمساحة إجمالية ٢٣٨٨٤ م٢ بمختلف مراكز ومدن المحافظة، كما أكدت أن المحافظة تتعامل وبكل حسم مع اية تعديات على أملاك الدولة.

وترأست محافظ دمياط جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة، الثلاثاء، بحضور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

و استهلت المحافظ جلسة المجلس بتهنئة أبناء محافظة دمياط بقرب عيد الفطر، داعيةً الله أن يعيده على مصر وشعبها بالخير والرخاء، معلنة رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العيد، مشددة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية للتصدى لأزمة كورونا، لاسيما القرارات التى أعلنها رئيس الوزراء فى الاجتماع الأخير للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التى تستهدف الحد من تفشي الوباء وكذا مواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية فى التاسعة مساءً وحتى ٢١ مايو والغلق الكامل لشواطئ رأس البر والحدائق والمتنزهات ومنع اى تجمعات للمواطنين بها، مطالبة بعدم التهاون فى تطبيق هذه الإجراءات والتعامل بصرامة مع غير الملتزمين بالقرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا.