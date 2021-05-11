استهدف 80 ألف مصري.. «الاختيار 2» يكشف كيف نجح الأمن في إفشال مخطط إرهابي ضخم

كشف مسلسل الاختيار ٢ تفاصيل عملية إرهابية استهدفت اغتيال الجماهير المصريين مشجعي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعملية إرهابية بطائرة "درون" معدلة لتسمح بحمل كمية من المتفجرات شديدة الخطورة.

وذكر المسلسل أن معلومة وردت لقطاع الآمن الوطني تشير إلى عناصر العملية وجرى القبض على عنصر إرهابي وعثر بحوزته على كمية كبيرة من الطائرات ولعب الأطفال.

واشتبه ضباط الأمن الوطني في شحنة اللعب وبتضييق الخناق على العنصر الإرهابي أرشد عن ما لديه من معلومات.

وكشفت أحداث المسلسل عن تنسيق رفيع يجري بين أجهزة المعلومات لحماية مصر وشعبها.

وعرض المسلسل تفاصيل إحباط العملية الإرهابية الآثمة حيث جرى استخدام التقنيات الحديثة لتحديد أطراف العملية وبالفعل تم استهدافهم وضبطهم في ثلاث مأموريات انطلق خلالها أبطال قطاع الآمن الوطني بشجاعة واستبسال لحماية سيادة مصر والتأكيد على قدرتها في حفظ امن وسلامة شعبها والأحداث العالمية التي تستضيفها مصر على أراضيها، كما كشفت أحداث المسلسل عن تضحية الضباط في مواجهة الإرهاب والمتفجرات والشراك الداعية لحماية مصر وشعبها.

يواصل مسلسل الاختيار 2 عرض جهود قطاع الأمن الوطني لضبط عناصر الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي وقيادات تنظيم بيت المقدس الإرهابي لإحباط عمليات إرهابية واغتيالات لشخصيات كبرى.

وكشفت حلقة اليوم ولأول مرة عن إحباط الأجهزة الأمنية في يونيو 2019 مخطط لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بتكليف من قيادات الجماعة الإرهابية في الخارج باستهداف استاد القاهرة الدولي بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي نظمتها مصر.

كشف المسلسل عن تفاصيل المخطط الإرهابي بمحاولة قطاع الأمن الوطني التوصل لخلية إخوانية إرهابية تحاول عبر طائرات الدرون بدون طيار محملة بكميات من المتفجرات ويتحكم فيها عن بعد باستهداف البطولة والجماهير في الاستاد وأيضا استهداف رئيس الجمهورية.

وعرضت الحلقة جهود عظيمة بذلها جهاز المخابرات العامة المصرية وقطاع الأمن الوطني في إحباط المخطط وإنقاذ ٨٠ ألف مشجع في الاستاد علاوة على إنقاذ ضيوف استضافتهم مصر في البطولة والمنتخب الوطني.

مسلسل «الاختيار 2»، يتناول تضحيات وبطولات الشرطة في مواجهة العمليات الإرهابية، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكى وعدد كبير من نجوم الفن المشاركين كضيوف شرف وهو من إخراج بيتر ميمي، وتأليف هاني سرحان.