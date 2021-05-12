«السياحة» تلزم شركات النقل السياحى بالإجراءات والاشتراطات الصحية خلال أيام العيد

أصدرت غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، منشورًا إلى جموع الشركات تطالب فيه باتخاذ جميع ما يلزم من الإجراءات الاحترازيه الخاصة بتعقيم وتطهير وسائل النقل (أتوبيس- مينى باص- ميكروباص- ليموزين)، عقب انتهاء كل رحلة وبشكل دوري.

كما طالبت الغرفة الشركات بأتباع كافة الإجراءات الإلزامة لتطهير كافة وسائل النقل بشكل دوري، وذلك انطلاقًا من حرص الغرفة على الشركات السياحية وسلامة وصحة عملائها من هذا الوباء.

وفي ذات السياق، تستمر أعمال التعقيم والتطهير التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار في إطار الالتزام بضوابط السلامة الصحية المقررة، وتوفير أقصى طرق الحماية للحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع السياحي والأثري والمواطنين والسائحين من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وخاصة خلال فترة الأعياد المقبلة، فقد قام متحف شرم الشيخ بأعمال التعقيم والتطهير الدورية.

وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إن أعمال التعقيم والتطهير تمت وفقًا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان، وأنها شملت جميع الأسطح والمداخل والمخارج وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين، والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والأسطح التي من الممكن أن يتكأ عليها الجمهور، وأماكن جلوس الزائرين، وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

يشار إلى أن ضوابط تشغيل النقل السياحي نصت على الالتزام بالضوابط المقررة بنسبة التشغيل ٥٠٪ كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية، مع ترك مقعد شاغر بجوار كل راكب فى الأتوبيس والسيارات الكهربائية، والالتزام بعدد ٢ راكب بحد أقصى في الليموزين، وعدم السامح للركاب بالجلوس في المقاعد الأمامية بالليموزين والسيارات الكهربائية، وتوفير مطهرات ومعقمات الأيدي، وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة، و التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة طوال الوقت أثناء الرحلة.