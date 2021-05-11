الأربعاء 12 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

4 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي ببنى سويف

الحادث
الحادث

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد نفق سنور اتجاه المنيا بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ملاكي بعد نفق سنور اتجاه المنيا بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل بمحافظة المنيا لقربها من مكان الواقعة.

تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث بإشراف الدكتور أشرف عوض، مدير هيئة الإسعاف ببنى سويف، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تبين أن المصابين هم: عطا محمد عبد الملك. 50 سنة، أعمال حرة مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وعماد محمد أحمد. 7 سنوات  جرح قطعي بالجبهة حوالى 4 سم، وملك محمد أحمد 10 سنوات طالبة مصابة بجروح وسحجات بالجسم، وسمر عبد العظيم ثابت 27 سنة ربه منزل، مصابة بكدمات وسجحات بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل بمحافظة المنيا لقربها من مكان الواقعة.
 

بني سويف انقلاب سيارة أمن بني سويف هيئة الاسعاف محافظة المنيا

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