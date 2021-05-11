الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمراكز الـ7 الجديدة بالمنوفية

اجتماع لجنة كورونا
اجتماع لجنة كورونا بالمنوفيه

أكد الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، بأن اليوم تم بدء فعاليات تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالمراكز الـ٧ الجديدة بالمحافظة، من الفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩"، والذين قاموا بالتسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.

وأوضح وكيل لوزارة  الصحه بأنه تم تجهيز عدد ٧ مراكز طبية جديدة بالمحافظة، وهم "المركز الصحي بميت خاقان، المركز الصحي ببركة السبع، المركز الصحي بتلا، المركز الصحي بالشهداء، المركز الصحي بقويسنا، رعاية الطفل بسرس الليان، ووحدة كفر الخضرة بالباجور"، بالإضافة إلى ٤ مراكز طبية أخرى بالمحافظة وهم "مستشفى حميات منوف، المركز الصحي بشبين الكوم، المركز الصحي بأشمون، ووحدة إسكان المستقبل بالسادات"، بالإضافة إلى مركز اللقاح ببنك الدم الإقليمي لحصول المواطنين علي لقاح كورونا، تيسيرا عليهم من مشقة السفر، ليصل بذلك إجمالي عدد مراكز التطعيم إلي ١٢ مركز بالمحافظة.

وأكد أن الدولة المصرية تسعى جاهدة للقضاء علي فيروس كورونا من خلال نشر مراكز تطعيم لقاح كورونا بجميع المحافظات، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، مشيراً إلي أنه تم تطعيم الكوادر الطبية بمستشفيات الصحة بمحافظة المنوفية.

كما أصدرت اليوم محافظة المنوفية بيانا عبر موقعها الإليكتروني يوضح خطة المحافظة وأماكن تلقى اللقاح، في جميع المراكز. كما عقدت اليوم لجنة متابعة كرونا لمحافظة المنوفية لدراسة والاطمئنان على مستوى الأكسجين في المستشفيات. 

كان ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتوجيهات معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وخطة وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩، 

محافظة المنوفية مستشفيات المواطنين صحة المنوفية لقاح فيروس كورونا المستجد

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