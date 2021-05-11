لأول مرة.. «الاختيار 2» يكشف تفاصيل محاولة استهداف استاد القاهرة خلال افتتاح بطولة إفريقيا 2019

كشف مسلسل "الاختيار 2"، في حلقة اليوم 29، والتي تضمنت مواصلة قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية جهوده لضبط عناصر الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي وقيادات تنظيم بيت المقدس الإرهابي لإحباط عمليات إرهابية واغتيالات لشخصيات كبرى- حيث كشفت الحلقة ولأول مرة عن قيام قطاع الأمن الوطني بالكشف عن إحباط الأجهزة الأمنية في مايو 2019 مخططا لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بتكليف من قيادات الجماعة الإرهابية في الخارج باستهداف استاد القاهرة الدولي بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي نظمتها مصر، في وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكشف المسلسل عن تفاصيل المخطط الإرهابي بمحاولة قطاع الأمن الوطني التوصل لخلية إخوانية إرهابية تحاول عبر طائرات دون طيار، محملة بكميات من المتفجرات ويتحكم فيها عن بُعد، استهداف البطولة.

فيما واصل النجم كريم عبدالعزيز، الضابط زكريا بقطاع الأمن الوطني، تحقيقاته مع عنصر تكفيري يعد من أهم العناصر في الخلية الإرهابية، وقادت اعترافاته إلى الوصول لخلية استهداف ملاعب كأس الأمم الإفريقية.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد مكى، وإياد نصار، وبشري، وإنجي المقدم، وهادي الجيار، وسامح الصريطي، وأحمد شاكر عبداللطيف، ويشارك بالمسلسل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وأشرف عبدالباقي، ونضال الشافعي، ومحمد فراج، وبيومي فؤاد.

تدور أحداث مسلسل "الاختيار 2" حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهما العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلا ذلك من أحداث شغب.