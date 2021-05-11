الأربعاء 12 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لأول مرة.. «الاختيار 2» يكشف تفاصيل محاولة استهداف استاد القاهرة خلال افتتاح بطولة إفريقيا 2019

مسلسل الإختيار 2
مسلسل الإختيار 2

كشف مسلسل "الاختيار 2"، في حلقة اليوم 29، والتي تضمنت مواصلة قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية جهوده لضبط عناصر الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي وقيادات تنظيم بيت المقدس الإرهابي لإحباط عمليات إرهابية واغتيالات لشخصيات كبرى- حيث كشفت الحلقة ولأول مرة عن قيام قطاع الأمن الوطني بالكشف عن إحباط الأجهزة الأمنية في مايو 2019 مخططا لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بتكليف من قيادات الجماعة الإرهابية في الخارج باستهداف استاد القاهرة الدولي بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي نظمتها مصر، في وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكشف المسلسل عن تفاصيل المخطط الإرهابي بمحاولة قطاع الأمن الوطني التوصل لخلية إخوانية إرهابية تحاول عبر طائرات دون طيار، محملة بكميات من المتفجرات ويتحكم فيها عن بُعد، استهداف البطولة.

فيما واصل النجم كريم عبدالعزيز، الضابط زكريا بقطاع الأمن الوطني، تحقيقاته مع عنصر تكفيري يعد من أهم العناصر في الخلية الإرهابية، وقادت اعترافاته إلى الوصول لخلية استهداف ملاعب كأس الأمم الإفريقية.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد مكى، وإياد نصار، وبشري، وإنجي المقدم، وهادي الجيار، وسامح الصريطي، وأحمد شاكر عبداللطيف، ويشارك بالمسلسل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وأشرف عبدالباقي، ونضال الشافعي، ومحمد فراج، وبيومي فؤاد.

تدور أحداث مسلسل "الاختيار 2" حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهما العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلا ذلك من أحداث شغب.

الاختيار الاختيار 2 الأمن الوطني وزارة الداخلية جماعة الإخوان كأس الأمم الأفريقية

الأكثر قراءة

«لقد طفح الكيل».. محمد صلاح يدعم فلسطين ويدعو زعماء العالم للتدخل

تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس السيسى باستهداف طائرة الرئاسة

4 أيام لعامل ديليفرى تحرش بسيدة فى «الأسانسير» عقب صلاة العشاء

«الداخلية» تعلن تفاصيل القبض على صاحب «شاومينج 2021»

لأول مرة.. «الاختيار 2» يكشف تفاصيل محاولة استهداف استاد القاهرة خلال افتتاح بطولة إفريقيا 2019

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 6 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة الخليل

بعثة فلسطين بالأمم المتحدة تحذر من تداعيات انتهاكات الاحتلال فى القدس

نتنياهو يحذر حماس والجهاد الإسلامي: ستدفعون الثمن.. المعركة ستستغرق وقتًا