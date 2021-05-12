رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر

رفعت الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات، اليوم، درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العيد، مشددين على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لأزمة كورونا، ولاسيما القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء في الاجتماع الأخير للجنة العليا لإدارة للأزمة، وتستهدف الحد من انتشار هذا الوباء وكذلك مواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية في تمام التاسعة مساءً حتى 21 مايو والغلق الكامل لشواطئ رأس البر والحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها، مطالبين بعدم التهاون في تطبيق هذه الإجراءات، والتعامل بصرامة مع غير الملتزمين بالقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا.

ففي محافظة دمياط.. وجهت المحافظ الدكتور منال عوض المديريات الخدمية بضرورة تكثيف الحملات المرورية والدوريات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين للحد من الحوادث.

وشددت على المديريات بمنع أي فعاليات أو تجمعات أو مؤتمرات خلال فترة العيد، مؤكدةً على إدارة المواقف بمنع استخدام الحافلات الجماعية وأوتوبيسات الرحلات، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية ومتابعة مواقف سيارات النقل العام والأجرة لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة.

ووجهت تعليماتها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية بشكل يومي على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز لإحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من توافر السلع التموينية والأساسية وصلاحيتها وبيعها بالأسعار المقررة وزيادة حصص مستودعات الغاز من الإسطوانات، وكذا تعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالسلع الأساسية، كما شددت على مديرية الصحة برفع حالة الطوارئ وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات وجاهزية مرفق الإسعاف.

وواصلت توجيهاتها إلى المديريات الخدمية بمنع أي فعاليات أو تجمعات أو مؤتمرات خلال فترة العيد، مؤكدة على إدارة المواقف بمنع استخدام الحافلات الجماعية وأوتوبيسات الرحلات، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية، ومتابعة مواقف سيارات النقل العام والأجرة لتكثيف الحملات المرورية والدوريات لتحقيق السبولة المرورية بالشوارع والميادين والحد من الحوادث.

واطلعت المحافظ على خطة مديرية الأوقاف لإقامة صلاة العيد وفقًا للضوابط الخاصة بصلاة الجمعة، حيث سيسمح بها فقط في المساجد التي يقام فيها حاليًا صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية.

وفي القليوبية.. أكد المحافظ عبدالحميد الهجان ضرورة اتخاذ الإجراءات المتعلقة باستقبال عيد الفطر المبارك وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لاحتواء فيروس "كورونا" للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على غلق جميع أماكن المتنزهات والحدائق العامة خلال أيام العيد ومنع التجمعات والالتزام الكامل بمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمحال العامة ومتابعة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد الهجان أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات خلال إجازة عيد الفطر المبارك خاصةً في ظل الإجراءات التي أقرتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، لافتًا إلى أن غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة تعملان بشكل مستمر وعلى اتصال دائم بغرف العمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لرصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير الحلول للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالشكل المطلوب.

وأوضح أنه تم توجيه مديرية الصحة برفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الحكومية والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب وخاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس "كورونا" وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض لضمان انتظام تقديم الخدمة الصحية وأوجه الرعاية الصحية للمرضى على مستوى المحافظة بشكل جيد، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية لتقديم أوجه الرعاية الصحية وأجود الخدمات للمرضى حتى تمام الشفاء.

وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بتنظيم حملات مشتركة تضم مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات العامة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومنع كافة صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وكذا تكثيف الحملات علي وسائل المواصلات والأسواق للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي.

ووجه المحافظ مديرية الأوقاف بالتأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصليين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم اصطحاب الأطفال خلال إقامة شعائر صلاة العيد وذلك طبقا للضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا والتعامل معها مثل صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الشأن.

ووجهت مديرية التموين أيضا بتشديد الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها ومتابعة منافذ بيع السلع المختلفة مع وجود رقابة على المخابز للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات.

وأفاد المحافظ بأنه تم رفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي داخل غرفة عمليات الخط الساخن على مدار الـ24 ساعة وتم تشكيل لجنة تختص بمتابعة ضغوط المياه بالمناطق الساخنة بالمحافظة والتي تتعرض لضعف الضغوط نتيجة لكثرة الاستهلاك وحلول فصل الصيف، مضيفًا أن الشركة ستقوم بتوفير سيارات مياه نقية توزع مجانًا للمواطنين بالمناطق التي تتأثر بكثرة الاستهلاك إلى جانب استمرارها في تنفيذ الخطة الدورية لتطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءتها والعمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي أسيوط.. قال المحافظ عصام سعد إن المحافظة قد استعدت بقطاعاتها المختلفة لاستقبال عيد الفطر المبارك وتدبير احتياجات الأسواق والمواطنين من السلع وتوافر الخدمات اللازمة والحد من تسريب السلع المدعمة للاتجار بها في السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتشكيل غرف عمليات بالمراكز والمديريات الخدمية لمتابعة توافر السلع بالأسواق والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة في حالة حدوث أي شكاوى أو بلاغات على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة عند استشعار أي نقص أو اختناق في أي سلع غذائية لتعزيزها في الوقت المناسب وتحقيق التوازن والاستقرار، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(الصحة والطب البيطري والتموين ومباحث التموين والوحدات المحلية والقروية) وغيرها.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة التموين بأسيوط محمد إسماعيل ، وبحضور سكرتير عام مساعد المحافظة المهندس نبيل الطيبي.

وأكد المحافظ على تشغيل 65% من المخابز بمراكز وقرى المحافظة بالتناوب فيما بينها خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك بحيث يتم تقديم وتوفير الخدمة للمواطنين وألا تتأثر خلال هذه الفترة لافتًا إلى المتابعة المستمرة للمطاحن والمخابز وتوافر الدقيق البلدي 82% والفاخر 72% من خلال المطاحن بالقطاعين الخاص والعام والخاصة بإنتاج الدقيق البلدي المخصص للمخابز البلدية والطباقي وكذلك الدقيق الفاخر حر التداول والذي ينتج من مطاحن القطاع الخاص والذي يستخدم في الحلويات ومستلزمات الأعياد وتعمل على توفيره بالأسعار المناسبة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التموينية و التفتيشية المفاجئة على المحلات والمخابز ومحطات الوقود والمطاحن ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمراقبة كافة الأسواق خلال فترة العيد للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وجودتها وخاصة محلات بيع اللحوم والأسماك بأنواعها وتحديدًا الأسماك المملحة بكافة أنواعها والتي يزيد الطلب عليها خلال تلك الفترة فضلاً عن شن حملات دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وسحب عينات من محال بيع الأسماك المملحة والفسيخ بالتنسيق والتعاون مع الصحة والطب البيطري للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومنع الاستغلال والتلاعب بصحة المواطنين في مثل تلك المناسبات مكلفاً المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة بترؤس تلك الحملات ومتابعتها والإشراف عليها مؤكداً على تحرير محاضر فورية وتوقيع الغرامات على المخالفين والمتاجرين بصحة المواطن.

وفي بورسعيد.. أعلن المحافظ عادل الغضبان عن اتخاذ المحافظة عددا من الإجراءات الاستثنائية لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لاحتواء فيروس كورونا للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على غلق جميع أماكن المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ خلال أيام العيد ومنع التجمعات والالتزام الكامل بمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمحال العامة ومتابعة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال أجازة عيد الفطر المبارك .. مطالبا بعدم التهاون في تطبيق هذه الإجراءات، والتعامل بصرامة مع غير الملتزمين بالقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.

وأكد المحافظ بأنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات خلال أجازة عيد الفطر المبارك خاصةً في ظل الإجراءات التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لافتًا إلى أن غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة تعملان بشكل مستمر وعلى اتصال دائم بغرف العمليات بالمديريات الخدمية والأحياء لرصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير الحلول للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالشكل المطلوب.

وفي الأقصر.. أعلنت المحافظة، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة السكرتير المساعد للمحافظة عماد أبو العزايم، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال والمقاهي والمطاعم والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء في تمام الساعة التاسعة مساء، وكذلك الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها، والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم على جميع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، ومديري مديريات الخدمات، وكافة الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وحظر إقامة أي تجمعات أو احتفالات جماهيرية، والالتزام بتوقيت غلق الأنشطة المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء في تمام الساعة الـ٩ مساءً ، كما أكد ضرورة التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، بكل حسم وحزم وبمنتهى الشدة خلال فترة العيد، ورصد أي مخالفات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الأزمات بديوان المحافظة محسن الشامي أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات لحل أي مشكلات أولًا بأول على رقم الهاتف (095237490)، مشيرًا إلى أن الغرفة مرتبطة بغرف عمليات فرعية بكل مركز ومديرية، كما أنها مرتبطة بغرفة عمليات مجلس الوزراء.

وتهيب محافظة الأقصر، بجميع المواطنين بضرورة استمرار التعاون والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتفهم طبيعة المرحلة التي تحتم الالتزام التام بكافة التعليمات الواردة من أجل العبور من تلك المرحلة بسلام.

وفي الغربية.. أعلن وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبدالناصر حميدة رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية بالغربية ومنع جميع الأجازات للأطباء استعدادًا للاحتفال بعيد الفطر المبارك ورفع درجة الاستعداد بمستشفيات والتشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح حميدة أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ بها وتوافر جميع المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعايات المركزة وتوافر مخزون الأكسجين، وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم بالمستشفيات، وجاهزية فرق الانتشار السريع لمواجهة أي إصابات قد تحدث.

كما حث المواطنين على تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة، ومنع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والنوادي وغيرها من الأماكن المغلقة.

من جهة أخرى؛ شنت فرق مراقبة الأغذية حملات مكثفة بجميع المدن والمراكز، للمرور على محال بيع الأغذية والنوادي والمطاعم، والتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة في جميع المنافذ والتأكد من الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا والتنبيه على التباعد بين الطاولات واستخدام الكمامة والمطهرات في جميع المنشآت.

وفي الدقهلية.. صرح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور سعد مكي عن بدء فعاليات تطعيم لقاح فيروس "كورونا" في 12 مركزًا جديدًَا للمواطنين الراغبين بتطعيم فيروس "كورونا" بالأماكن الآتية (مستشفى أتميدة ومستشفى دماص مركز ميت غمر، م. الجمالية، م. المطرية، م. ميت سلسيل، م. شبراهور وم. المقاطعة بمركز السنبلاوين، مستشفى رمد المنصورة، مركز طب أسرة شها وميت على والبرامون، مركز طب أسرة الشوامي بمركز بلقاس).

وإلى جانب ذلك وجهت قيادات المديرية ومديري الإدارات الصحية، للقيام بجولات ميدانية للتأكد من جاهزية الأماكن التي تم اختيارها وتفعيلها لاستقبال المواطنين الراغبين بتطعيم "كورونا" وحث مديري المستشفيات والإدارات على الحرص على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومطابقة الأماكن لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.

كما جدد وكيل الوزارة مناشدته لجميع المواطنين على تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات كالأفراح وسرادقات العزاء والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي شمال سيناء.. أكد مدير عام منطقة شمال سيناء للثروة السمكية المهندس سامي الهواري على ضخ كميات كبيرة من الأسماك لتلبية احتياجات المواطنين منها خلال فترة عيد الفطر المبارك.

​وأشار مدير عام الثروة السمكية - بعد تفقده لسوق الأسماك بالعريش اليوم لمتابعة توافر مختلف الأنواع من الأسماك قبيل عيد الفطر المبارك - إلى ضخ كميات إضافية وكبيرة من الأسماك الطازجة والمملحة لسد احتياجات المواطنين خلال العيد وبأسعار مناسبة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بشمال سيناء.

وأضاف أنه التقى خلال جولته التفقدية مع التجار وبائعي الأسماك والمواطنين .. حيث استمع إلى مطالبهم والمشاكل التي تواجههم ومقترحاتهم.. لافتا إلى العمل على حل تلك المشكلات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي بني سويف.. صرح رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن بأنه تم إعلان حالة الطوارئ ورفع حالة الاستعداد والتأهب القصوى بالمستشفى الجامعي تحسبًا لأي طوارئ قد تحدث خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور منصور حسن - حسبما أفاد بيان صادر اليوم عن الجامعة - الانتهاء من مراجعة كافة المستلزمات والتجهيزات الطبية وتجهيز كميات احتياطية داخل المخازن لأقسام الرعاية الحرجة والعاجلة وكذلك التأكد من توافر الأدوية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بالمستشفى الجامعي.

كما شدد على زيادة عدد الأطباء بقسم الاستقبال والطوارئ مع تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية التي على رأس العمل لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل كل الأقسام على مدار الساعة، وذلك في ظل الظروف الراهنة والجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" مع ضرورة التزام كافة المتواجدين من أطقم طبية ومترددين بضوابط مكافحة العدوى واستخدام وسائل الوقاية الشخصية مشدداً على ضرورة توفير عدد كاف من الآسرة لتجنب حدوث إي أزمات خلال أجازة العيد.

وفي أسوان .. صرح القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان الدكتور أيمن محمود عثمان بأنه تم إعلان حالة الطوارئ ورفع الاستعدادات القصوى بالمستشفيات الجامعية بأسوان وذلك استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

وأشار رئيس الجامعة إلى تكليف إدارة مستشفيات أسوان الجامعية بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المقدمة خلال تلك الفترة حرصًا علي سلامة المرضي في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

ومن جانبه قال عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسوان الجامعية الدكتور محمد زكي الدهشوري، إن خطة الطوارئ تهدف إلى رفع حالة التأهب القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والعناية المركزة، إلى جانب توفير كميات كافية من الأدوات والمستلزمات الطبية والأدوية وأكياس الدم اللازمة، لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد، مع زيادة عمل الأفراد المتواجدة من الأطقم الطبية وأطقم التمريض، ووضع جداول دقيقة وعادلة لأوقات الإجازات والراحة، مع تجهيز أطقم طبية بديلة للأطقم المناوبة لتولي العمل في حال حدوث أي طوارئ يعيق عمل الأطقم المتواجدة.

وبدوره، أوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسوان أن المستشفى الجامعي بالمحافظة قامت بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل مختلف أقسام المستشفى مع مراعاة التزام كافة المتواجدين بها من أطقم طبية ومترددين بضوابط مكافحة العدوى واستخدام وسائل الوقاية الشخصية.