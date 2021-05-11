الأربعاء 12 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إصابة 6 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة الخليل

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

أصيب الليلة ستة مواطنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقبت مسيرة نصرة للمسجد الأقصى المبارك ورفضا لمخططات التهجير والتطهير العرقي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة ورفضا للعدوان على قطاع غزة، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، وآخر بقنبلة غاز في وجهه، في المواجهات الدائرة في منطقة باب الزاوية، واصفة حالتهما بالمستقرة.

ودعا لتلك المسيرة إقليم حركة فتح وسط الخليل، وانطلقت من ستاد الحسين الدولي، إلى دوار ابن رشد وسط الخليل، هتف خلالها المشركون نصرة للقدس وحي الشيخ جراح وغزة.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، وفي مخيم العروب شمال الخليل، ومنطقة زيف حنوب المدينة، رشق خلالها الشبان جنود الاحتلال بالحجارة، والزجاجات الفارغة، وأطلق جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام والرصاص المعدني والحي باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز.

وفى وقت سابق من اليوم، استشهد مواطن فلسطينى من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، متأثرا بجروح أصيب بها جراء غارة إسرائيلية على الحي، في وقت سابق من مساء اليوم.

وباستشهاد المواطن يرتفع عدد شهداء اليوم في القطاع إلى خمسة، وإجمالي شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أمس إلى 29 شهيدا، بينهم 10 أطفال وسيدة، إضافة إلى 152 مصابا.

فيما أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في القدم، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.

إصابات الفلسطينين مواجهات الإحتلال الإسرائيلي نصرة الأقصى

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