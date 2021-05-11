«التضامن» تعلن إجراءات وشروط الاشتراك في الأندية النسائية

أكدت وزارة التضامن الإجتماعي أن الأندية النسائية هي أحد المشروعات الهادفة التي تخدم المرأة (ريفية – حضرية) حيث تجد فيه المرأة مكاناً ملائماً لتنمية قدراتها الذاتية واكتساب مزيد من الخبرات بما يعود عليها وعلى أسرتها والمجتمع بالنفع من خلال تجمع السيدات والفتيات بمقر النادي.

وأعلنت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني أن شروط وأحكام الاستفادة منها هي:-

-​ الجنسية المصرية

- السن أكبر من 18 سنة

- لا يشترط المؤهل

- التعهد بالإلتزام بنظام النادى وقواعد العمل به

- قبول تسديد الإشتراك الشهرى أو السنوى للنادى وقواعد العمل به

- يتم تحصيل إشتراك خاص لممارسة أي نشاط من أنشطة النادى للإنفاق على هذه الأنشطة​



أما عن إجراءات الحصول على الخدمة

- التوجه إلى النادى وملئ نموذج طلب عضوية من النادى النسائى وملئ نموذج طلب عضوية

- تدوين الأسم بسجل العضوية والاشتراكات

- تسديد الاشتراكات

- إقرار بالموافقة على تسديد الإشتراك الشهرى أو السنوي

- الالتزام بنظام النادى وقواعد العمل به

- يتم تحصيل إشتراك خاص لممارسة أي نشاط من أنشطة النادى للإنفاق على هذه الأنشطة

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك العديد من المشروعات التي تقدم للمرأة لتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أنه يتم توجيه مختلف أشكال التدريب لهن، ودعمهن بالمهارات الإنتاجية، مما يساعدهن في رفع مستواهن الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت «القباج» أنه يتم دعم المرأة من خلال برامج الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي، لافتة إلى أن 75% من برامج الإقراض موجهة للمرأة، بخلاف مشروعات مستورة التي تشمل النساء بنسبة 100%.

وأشارت إلى أن الأولوية للمرأة المعيلة، والعمل على تمكينها اقتصاديا سواء من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، أو تخصيص بعض الوظائف لهن في القطاع الخاص المتمثل في المصانع والشركات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم منح قرض مستورة إلى السيدات ذات الدخل البسيط ومعدومي الدخل، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وكذلك يمنح للمرأة التي لم تحصل على مساعدة تكافل وكرامة، وذلك على مستوى 26 محافظة، مشيرة إلى أن إجمالي قروض مستورة التي تم منحها خلال 2020 بلغت نحو 332 مليون و294 ألفا و350 جنيها.ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن قروض مستورة تنوعت ما بين قرض لعمل مشروعات إنتاج حيواني وصناعي، ومشروعات تجارية وخدمية، بالإضافة إلى منح قروض لعمل مشروعات منزلية لا تتعارض مع الصحة أو البيئة أو تتعارض مع الأمن.

كما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، برنامج الألف يوم الأولى، والذي يهدف إلى تعريف الأم الحامل أو المرضع، ممن لديهن أطفال أقل من عمر سنتين بكل قواعد التغذية السليمة، مؤكدة أنه تم استهداف 41 ألف سيدة، وسيتم العمل على زيادتهم إلى 80 ألفا بنهاية العام الجاري