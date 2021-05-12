الأربعاء 12 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«رزق الله»: رحلات من أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان تصل شرم الشيخ في العيد

السياحية خلال عيد
السياحية خلال عيد الفطر

قال رامي رزق الله رئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، إنها ستشهد توافدا كبيرا من قبل المصريين طوال إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن هناك رحلات ستصل من أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان.
وأضاف «رزق الله» في تصريحات لـ«الدستور» أن متوسط الإشغالات الفندقية بكافة فنادق شرم الشيخ ستصل إلى ما بين  65% لـ70% موضحا أنها ملتزمة بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية واتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما أن أعداد كبيرة من العاملين بالقطاع السياحي بجنوب سيناء قد تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

سياحة إجازة عيد الفطر المبارك شرم الشيخ الغردقة تطعيم

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