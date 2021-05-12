3 سيدات يحسمن مقاعد عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر

حسمت 3 سيدات مقاعد صندوق حماية المستثمر خلال انتخابات مجلس إدارة الصندوق، التي أجريت أمس الثلاثاء للفترة من 2021 إلى 2024.

واقتنصت كل من دينا عبداللطيف يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتداول الأوراق المالية مقعد «شركات السمسرة في الأوراق المالية»، فيما فازت زينب إسحق خليل، العضو المنتدب لشركة مصر للاستثمارات المالية بمقعد «الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية غير شركات السمسرة»، بينما فازت بالتزكية عن «الشركات المقيدة» مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات.

وأتاح الصندوق أمس تلقي الطلبات إلكترونيا، إضافة إلى الطريقة المعتادة في التصويت، تيسيرا على الشركات الراغبة في التصويت.

ويتشكل مجلس الإدارة الحالي للصندوق من ممدوح أبو العزم، رئيسا، وعضو من ذوى الخبرة هو جلال أحمد الجنزوري، وشريف عرفات عطيفة، ممثلا عن المستثمرين في الأوراق المالية، وعمرو محمود رضوان، ممثل عن شركة مصر المقاصة.

كما يضم أحمد عبدالرحمن الشيخ، نائب رئيس البورصة المصرية، وعيسى فتحي ممثل عن شركة القاهرة للسمسرة، وأحمد قطب العشري ممثلا عن شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية، ووليد سلطان، عضو من ذوى الخبرة، وأسامة شومان، ممثلا عن الشركات الأعضاء.

جدير بالذكر أن صندوق حماية المستثمر هو كيان قانونيا خاص أنشئ بغرض تعويض المضارين نتيجة ممارسات شركات الأوراق المالية لأنشطتها المرخص لها بها من الهيئة العامة للرقابة المالية للتعامل فى أسواق الأوراق المالية.

كانت اللجنة المشكلة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن القائمة المبدأية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر لعام 2021-2024 و التي تضمنت 5 مرشحين عن شركات السمسرة في الأوراق المالية، و٢ عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من غير شركات السمسرة، ومرشح واحد عن الشركات المقيدة في البورصة.