الأربعاء 12 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وكيل وزارة التموين: إجمالي عدد المراكز التموينية المتطورة 19

وزارة التموين
وزارة التموين

أكد المحاسب طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن إجمالي عدد المراكز التموينية المتطورة بلغت حاليا نحو 19 مركزا تموينيا متطورا للخدمات التموينية المتعددة لأصحاب البطاقات التموينية وتم تحديد أماكنها في مناطق الدقي والعجوزة والعمرانية والطالبية وبولاق وإمبابة والبدرشين وطهما والناصرية والباويطى والواحات ومنديشة الواحات والودي وصول والكداية والقبابات أوسيم وكرداسة وكفر حكيم وأكتوبر.
 

ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة في تصريح لـ«الدستور» إلى أنه جار تطوير 5 مراكز تموينية حاليا وشملت مناطق المنصورية وبرقاش والبراجيل والبرمبل والأقواز ومنشأة البكاري.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة سيعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما سيساهم فى تقصير الوقت لأداء الخدمة مابين 10دقائق إلى 15 دقيقة وهي خدمة أشبه بالخدمات البنوك.


وأوضحت الوزارة أنه  تم تزويد المكاتب بأجهزة حاسب ألى حديثة وشبكة اتصال لتسجيل طلبات المواطنين إلكترونيًا، ﻭأكدت الوزارة أنه من المقرر الانتهاء من تطوير كافة المكاتب على مستوى الجمهورية خلال 3 سنوات تقريبا، ﻭأنه خلال العام الحالي تم تطوير 200 مكتب وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة، وخلال العام المقبل سيتم تطوير 400 مكتب فى مختلف المحافظات.

وأوضحت الوزارة أنه يتم تجهيز البنية التحتية لمكاتب التموين خلال تطويرها، حتى تكون جاهزة لمشروع التحول الرقمي. 

وقالت الوزارة إنه سيكون لدى المواطن تطبيق يستطيع من خلاله الحصول على الخدمات إلكترونيًا، مشيرًا إلى مراكز الخدمة المتطورة التى يتم افتتاحها حاليا مجهزة لذلك وأن أداء الخدمة للمواطن لن يستغرق أكثر من 30 دقيقة من خلال هذه المراكز، كما يوجد صالة انتظار مجهزة لجلوس المواطنين بها حتى حصولهم على الخدمة.


وتابعت الوزارة أن هذه الخدمات يتم تطبيقها وفقا لتطبيق منظومة التموين المتكاملة في التحول الرقمي من خلال توحيد قاعدة بيانات علي البطاقات وهي أكبر قاعدة بيانات تضم نحو 63 مليون مواطن مستفيد من دعم البطاقات و71مليون فرد للدعم الخبز.

وقالت الوزارة إن فاتورة الدعم بلغت نحو 89 مليار جنيه بعد أن كانت 86 مليار جنيه وزيادة أعداد المستفيدين من الدعم حيث يصل متوسط نصيب الفرد 50 جنيها.

مركز مراكز التحول الرقمي المراكز التموينية المتطورة طلعت حسن

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