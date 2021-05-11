برلمانى يطالب إسرائيل بالاستماع لصوت مصر وإعمال العقل

طالب النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إسرائيل بالاستماع لصوت مصر وإعمال العقل، واتخاذ خطوات نحو التهدئة بعد اشتعال الأوضاع في قطاع غزة، إثر التصعيد الإسرائيلي ومن جانب المستوطنين في القدس وبالتحديد في حي الشيخ جراح.

وأضاف الدابي خلال تصريحات له اليوم، أن إسرائيل وحدها تتحمل مسئولية مغبة التصعيد، خصوصا أنها رفضت طلبا مصريا للتهدئة قبل يومين كما كشف وزير الخارجية سامح شكري، علاوة على فشل مجلس الأمن في تحمل مسئولياته، وإصدار بيان قوي يوقف هذا التصعيد الخطير وسقوط الشهداء والمصابين في صفوف الفلسطينيين.

وشدد وكيل سياحة الشيوخ، أن القضية باختصار وكما قال وزير الخارجية، تعود في الأساس لانسداد الأفق السياسي وعدم وجود أي أفق للتسوية السياسية من جانب إسرائيل منذ سنوات طويلة وهو ما أدى إلى الموقف الحالي.

وطالب الدابي المجتمع الدولى وكافة القوى بالضغط على رئيس الوزراء الاسرائيلي، نتنياهو، لسحب قراراته الأخيرة بتكثيف الهجمات والقصف على قطاع غزة. قائلا إن الأمور تتدهور وقد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه وعلى إسرائيل وقف قراراتها التصعيدية وكبح العدوان.

كما طالب الدابي مجلس الأمن بالانعقاد الدائم، وإصدار قرار سريع يجبر على التهدئة ووقف القصف.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم استشهاد 28 فلسطينيا بينهم 10 أطفال وإصابة 152 آخرين بجراح مختلفة، بعدما استهدف الطيران الحربى الإسرائيلى منازل وشققا سكنية وممتلكات مدنية فى مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة.

كانت الرئاسة الفلسطينية، دعت المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والأردن، مساء أمس الإثنين الفلسطينيين والإسرائيليين لتجنب سقوط مزيد من المدنيين، واتخاذ خطوات لخفض التصعيد.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تطور الأوضاع في مدينة القدس المحتلة عقب الاشتباكات الأخيرة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.