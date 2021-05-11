مجلس حقوق الإنسان يطالب سلطات الاحتلال بوقف الاعتداءات ضد الفلسطينيين

أصدر المقرر الخاص، المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، ومعه بالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، بيان استجابة لما تقوم به سلطات الاحتلال من أعمال عدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وذلك استجابة للبيانات التي وصلت لهم من منظمات المجتمع المدني.

وأعرب المقرران التابعان للأمم المتحدة في بيانهما عن قلقهما البالغ إزاء استمرار إسرائيل في الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية، داعين تل أبيب، بصفتها القوة المحتلة إلى الرفع الفوري لتهديدها بطرد مئات الأسر الفلسطينية من منازلهم القانونية.

ودعا المقرران إسرائيل إلى ضبط النفس التام في إدارتها لمظاهرات الفلسطينيين في القدس، واحترام حرية التجمع والتعبير والعبادة الدينية، مؤكدين أن "الخطوة الصحيحة التي يجب أن تتخذها إسرائيل هي إزالة التهديد بالإخلاء ، واحترام حقوق الملكية لهذه العائلات الفلسطينية وتقنينها وإلغاء جميع التشريعات التمييزية من قوانينها".