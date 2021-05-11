المناسترلى: الحكومة تستهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر

قال إبراهيم المناسترلي المصفّي العام لشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن الحكومة تعمل على تنمية الصناعة المحلية في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق.

أضاف المناسترلي، لـ"الدستور"، أن صناعة السيارات الكهربائية تمثل نقلة نوعية في تنمية الصناعة المحلية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تستهدف تعميق وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وقام هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، بزيارة إلى شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وتفقد الوزير، خلال الزيارة، السيارة E70 الكهربائية كاملة الصنع في شركة دونج فونج بالصين و التي تم استيراد 13 منها لعمل الاختبارات لها في الأجواء المصرية، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية قبل الوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محليا بمصانع شركة النصر للسيارات والتي ستحمل علامتها "نصر" المعروفة، ومن المقرر البدء في الاختبارات أول يونيو المقبل لفترة ٣ شهور.

وناقش الوزير مع العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات المهندس هاني الخولي، والإدارة التنفيذية للشركة، بعض التفاصيل الخاصة بشحن الكهرباء من خلال مختلف انواع الشواحن المتوفرة من خلال المحطات العامة الحالية ويبلغ عددها حوالي ٧٥ محطة مخطط زيادتها إلى 3000 محطة في السنة الأولى لإنتاج السيارة E70.

وجدد التأكيد على أن التوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية يأتي في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتحقيق استراتيجية تصنيع السيارات الكهربائية وتوطين هذه الصناعة ذات التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومواكبة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.

أشار الوزير إلى أنه من المستهدف بدء إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات منتصف 2022 بطاقة إنتاجية تصل إلى 25,000 سيارة سنويًا في الوردية الواحدة، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.