الثلاثاء 11 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إحباط محاولة للتهرب من سداد الرسوم الجمركية ببورسعيد

الإدارة المركزية
الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد،

تمكنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمنافذ الجمركية بجمارك بورسعيد، برئاسة علاء السيد مدير عام المنافذ، من ضبط محاولة تلاعب للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة للقانون الجمارك المصرية ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠.

فبناءً على معلومات سرية واردة للإدارة بمحاولة شركة "ج.ل" التلاعب فى الأصناف الواردة ضمن مشمول الحاوية رقم oolu 675203 القادمة من الصين، والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن إكسسوار محمول.

تم تشكيل لجنة من السيد حسن، مدير الإدارة، ومحمد حودة مدير المنفذ، ومحمود سالم ومحمد القصبي، مأموري التفتيش، حيث تبين وجود التلاعب في المقادير ووجود أصناف غير مدرجة بالمستندات بداخل طرود الحاوية.

وبلغت القيمة الجمركية للأصناف المخالفة 142748318 جنيها، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 750500 جنيه.

وقرر محمد حنفي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك تنفيذا لتعليمات  الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

الشحات غتوري اجراءات الجمارك الجديدة 31 حصيلة تطوير الجمارك الفلبينية الجمارك

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