11 تنبيهًا من وزارة الأوقاف لإقامة صلاة العيد في المساجد

مراعاة التباعد الاجتماعي

حددت وزارة الأوقاف، الثلاثاء، ضوابط عمل المساجد لإقامة صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة والتي جاءت كالتالي:



1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.

2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو غير المساجد المحددة.

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

4. اصطحاب المصلى الشخصي.

5. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

8. عدم السماح بزيارة الأضرحة.

9. عدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.

10. عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد .

11. فتح مصليات السيدات تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.

وأكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جواز أداء صلاة العيد فى المنزل فى ظل الظروف الراهنة، قائلاً:"يجوز أداء صلاة العيد فى المنزل فى ظل الظروف الراهنة ولك كامل الأجر والثواب، ما دامت نيتك إيثار عدم التزاحم وتحقيق التباعد حفاظا على الصحة فى ظل الظروف الراهنة".

أضاف جمعة فى مقطع فيديو بثه عبر قناته الشخصية على موقع "يوتيوب" :"إجابة لسؤال كيف نصلى العيد في المنزل فرادى أو جماعة، فإن صلاة العيد كصلاة الصبح سواء بسواء إلا أنك تكبر فى الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام بنية الصلاة وقبل قراءة الفاتحة 7 تكبيرات، ثم تتم الركعة كما تتم الركعة الأولى من صلاة الصبح، وفى الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام وقبل قراءة الفاتحة تكبر 5 تكبيرات وتصلى الركعتين بعد ذلك".