الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 12-5-2021 فى مصر

اليورو
اليورو

مع حلول عيد الفطر المبارك لعام 2021، استقر سعر اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء في البنوك ليسجل سعر الشراء نحو 19.06 جنيه، رغم أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

تابع مع "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء 12-5-2021 في البنوك المصرية.

 

سعر اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء 12-5-2021 في مصر

 

  • سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري

في بداية التعاملات اليومية، تداول سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، ليسجل الشراء نحو 18.99 جنيه، وسعر البيع 19.12 جنيه.

 

  • سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري

وشهدت سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، ليسجل الشراء نحو 18.91 جنيه، وسعر البيع 19.07 جنيه، وذلك في بداية التعاملات اليومية.

 

  • سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية

وفي بداية التعاملات اليومية، استقر سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، ليسجل الشراء نحو 18.91 جنيه، وسعر البيع 19.08 جنيه.

 

  • سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر

وشهد سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر ارتفاع طفيف اليوم أمام الجنيه المصري، ليسجل الشراء نحو 18.91 جنيه، وسعر البيع 19.07 جنيه، وذلك في بداية التعاملات اليومية.

 

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  • سعر اليورو الأوروبي في بنك البركة

واستقر سعر اليورو الأوروبي في بنك البركة اليوم أمام الجنيه المصري، ليسجل الشراء نحو 18.98 جنيه، وسعر البيع 19.17 جنيه، وذلك في بداية التعاملات اليومية.

 

  • سعر اليورو الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر اليورو الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي ارتفاع طفيف  أمام الجنيه المصري، ليسجل الشراء نحو 18.80 جنيه، وسعر البيع 19.97 جنيه، وذلك في بداية التعاملات اليومية.

 

  • سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي CIB

وفي بداية التعاملات اليومية، استقر سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي CIB اليوم أمام الجنيه المصري، ليسجل الشراء نحو 18.94 جنيه، وسعر البيع 19.13 جنيه.

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